Biometan ma wielu entuzjastów w Polsce, ale na razie tylko teoretycznych. O projektach jego produkcji mówią zarówno prywatni inwestorzy, jak i przedstawiciele dużych koncernów. Chcą biometan zatłaczać do sieci gazowej, wykorzystywać jako paliwo w transporcie i "zazieleniać" gaz wykorzystywany w przemyśle. Przełomem ma być przyszły rok, kiedy ma powstać pierwsza instalacja wykorzystująca biometan w Polsce. Czy tak będzie?

Tanie OZE

Przede wszystkim w polskim prawie nie ma definicji biometanu, choć jego pojęcie występuje w ustawie o biopaliwach, ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Biometan to w skrócie biogaz z odnawialnych źródeł energii, o parametrach gazu ziemnego (sieciowego). Powstaje poprzez oczyszczanie biogazu ze związków siarki i dwutlenku węgla.

Ze względu na skład identyczny z gazem naturalnym, biometan może być wykorzystywany w transporcie zamiast CNG. Może być z gazem mieszany w dowolnym stosunku, bez negatywnych konsekwencji dla silnika. może też służyć jako paliwo do produkcji biowodoru. Co ważne, jest to paliwo odnawialne, a więc pomogłoby wywiązać się z obowiązku stosowania odnawialnej energii w transporcie, z czym Polska ma ogromny problem.

Michał Tarka z Kancelarii BTK Legal widzi w biometanie najtańsze źródło OZE obok wiatru na morzu - gdy już te technologie dojrzeją (perspektywa ok. 5 lat). - Obecnie w Europie zapotrzebowanie na biometan wśród branży transportowej oraz w przemyśle redukującym emisje CO2 szybko rośnie, cena dochodzi do 70 Euro za 1 Mwh, czyli około 300 zł. W Polsce opłaca się produkować biometan za około 200-220 zł, więc powinniśmy być zainteresowani produkcją - przekonuje.

Dlaczego samochody jeszcze nie jadą na zielonym gazie?

- Głównym kierunkiem dla biometanu w pierwszej kolejności jest oczywiście sektor transportu, gdyż poza biometanem w Europie oraz w Polsce rafinerie nie mają innego pomysłu na duże ilości biopaliw i biokomponentów tzw. II generacji (advanced biofuels). Biometan jest w tym kontekście już ustaloną i wybraną jedyną opcją, także w Polsce z celami OZE na lata 2023-2030, kiedy musimy mieć jego 4 proc. na rynku paliw łącznie, co wynika z RED II - uważa Michał Tarka.

Zaletą biometanu jest nie tylko utylizacja odpadów, produkcja zielonej energii ale też wysoka ujemna emisja CO2. Istnieje możliwość transportu sieciami gazowymi w dowolnym kierunku, także transgranicznie. To sensowna alternatywa dla biopaliw, na bioCNG mogą jeździć autobusy miejskie czy pojazdy ciężarowe.

Potencjał wykorzystania biometanu jest ogromny.

Dlaczego w Polsce jeszcze nie ma instalacji biogazowych? Kto zamierza inwestować w te rozwiązania? Czy gaz z odnawialnych źródeł energii jest zagrożeniem dla polskich projektów typu BalticPipe czy gazoporty? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

