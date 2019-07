HM Inwest chce osiągnąć poziom 1000 sprzedanych mieszkań rocznie ok. 2020-2021



Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - HM Inwest chce wejść na poziom ok. 1 000 sprzedanych mieszkań ok. 2020-2021 r., poinformował prezes Piotr Hofman. Powiedział także, że w tym roku spółka spodziewa się ok. 200 przekazań lokali.

"Jako deweloper chcemy zacząć budować ponad 1 000 mieszkań rocznie. Myślę, że przełom 2020/2021 to będą już te wskaźniki" - powiedział Hofman podczas debiutu spółki na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect.

"Chcemy przez te 3 lata okrzepnąć na rynku głównym, rozbudować elementy strategii - czyli powiększyć wolumen sprzedawanych mieszkań do ok. 1 000, a później 2 000. Pokazać się też na rynku hotelowym i zdecydowanie kontynuować rozwój filara produkcyjnego, czyli fabryki prefabrykatów. Chcemy bardziej zaangażować się na rynku krajowym, m.in. w programie Mieszkanie+, widzę tu ogromny potencjał" - dodał prezes w rozmowie z dziennikarzami.

Podkreślił, że spółka "od początku" zainteresowana jest Mieszkaniem+ i widzi w nim miejsce do wykorzystania swoich zasobów w prefabrykacji.

"Chcemy, aby ten filar działalności, jakim jest prefabrykacja rozwijał się. Patrzymy tutaj na rynki eksportowe i krajowy w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Jesteśmy od samego początku zaangażowani emocjonalnie i wspieramy rządowy program Mieszkanie+. Widzimy ogromną rolę dla deweloperów, chcemy się w niego angażować" - wyjaśnił prezes.

Poinformował, że obecnie spółka "w produkcji" ma ok. 600 mieszkań

"W tym roku ok. 200 przekazań. Ale w przyszłym roku będziemy kończyć dwie duże inwestycje w Poznaniu" - powiedział Hofman, pytany o spodziewany poziom przekazań notarialnych lokali w 2019 r.

HM Inwest to ogólnopolska firma deweloperska, realizująca inwestycje z segmentu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

(ISBnews)