"Odbiór zakupów spożywczych w Lodówkomatach InPost to zdecydowanie kolejny krok naszego rozwoju. Mamy opracowany i przetestowany system uzupełnienia naszych maszyn o funkcjonalność do odbioru żywności, napojów i mrożonek - takie pilotażowe programy prowadzimy już od 2018 roku. Technicznie jesteśmy zatem w pełni gotowi. Kluczowy jest teraz szybki rozwój oferty e-sklepów w zakresie produktów spożywczych - choć dynamika wzrostu tego segmentu jest wysoka, to nadal potrzeba większej skali. Dlatego bardzo zachęcamy naszych partnerów do inwestowania w sprzedaż online - co w kontekście niedziel wolnych od handlu wydaje się być doskonałą opcją dla konsumentów" - powiedział Brzoska, cytowany w komunikacie.



Według cytowanych przez InPost badań Kantar TNS (przeprowadzonych w kwietniu br.), 40% kupujących w sieci chce odbierać zakupy spożywcze w Paczkomatach InPost.



Według raportu Gemius dla e-Commerce Polska, E-commerce w Polsce 2019, wygoda rozumiana jako dostępność usługi całą dobę oraz brak konieczności jechania do stacjonarnego sklepu motywuje do zakupów odpowiednio aż 75% oraz 72% kupujących online, podano także w materiale.



"Paczkomaty InPost są też najczęstszą oferowaną formą dostawy zakupów w sklepach internetowych wg raportu serwisu Furgonetka.pl. Aż 74% dużych sklepów oraz 44% małych i średnich oferuje dostawę do Paczkomatów InPost" - czytamy dalej w komunikacie.



InPost – na mocy porozumienia o współpracy – rozpoczął również instalację Paczkomatów InPost przy sklepach Dino i Lidl w całej Polsce oraz w Centrach Handlowych Auchan. Jeszcze w 2019 roku InPost uruchomi 3 nowoczesne sortownie w 7R Park Sosnowiec, 7R Park Warszawa oraz w parku logistycznym MLP Poznań West, podkreśliła także spółka.



Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.

>>> Czytaj też: Kupujemy w sieci regularnie i coraz więcej. Jedna trzecia Polaków jest online bez przerwy [RAPORT]