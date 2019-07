Tauron zakończył realizację strategicznego programu w segmencie dystrybucji



Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Tauron zakończył realizację Programu Jedna Dystrybucja (PJD), podała spółka. Jego celem było zbudowanie jednej sprawnej organizacji, opartej na wspólnych wartościach, która pracuje według takich samych standardów, procesów i jasno sprecyzowanych zadań oraz ujednolicenie struktury organizacyjnej.

"Najważniejszym osiągnięciem Jednej Dystrybucji jest stworzenie z różnorodnych organizacji mających bogactwo wielu tradycji jednego spójnego organizmu o wspólnej kulturze organizacyjnej. Na program złożyło się przeprowadzenie dziesięciu dużych projektów optymalizacyjnych przede wszystkim: optymalizacja organizacji serwisu oraz zasobów struktur i jednostek terenowych, outsourcing wybranych funkcji administracyjnych oraz reorganizacja zarządzania majątkiem oświetleniowym" - czytamy w komunikacie.

Program Jedna Dystrybucja uruchomiony został w 2016 roku. Stanowił kontynuację wyzwań reorganizacyjnych w obszarze dystrybucji, które zapoczątkował projekt pn. "Wdrożenie modelu biznesowego Tauron Dystrybucja".

"Osiągnięcie celów i założeń programu to sukces pracowników obszaru dystrybucji. Wspólna struktura organizacyjna, jednolite procesy i osiągnięte cele projektów optymalizacyjnych stanowią solidną podstawę dalszego rozwoju segmentu dystrybucji oraz całej Grupy Tauron" - podkreślił wiceprezes ds. klienta i wsparcia korporacyjnego w Tauron Polska Energia Kamil Kamiński, cytowany w komunikacie.

Celem programu było stworzenie jednej sprawnie funkcjonującej struktury organizacyjnej w miejsce jedenastu istniejących wcześniej. W efekcie zmian strukturalnych Tauron Dystrybucja jest liderem wśród spółek dystrybucyjnych w zakresie jakości usług i efektywności działania, a ponadto elastycznie dostosowuje się do rosnących wymagań klientów i prosumentów. Ważnym kierunkiem są też zmiany nakierowane na podniesienie bezpieczeństwa pracy, zagwarantowania stabilności zatrudnienia i rozwoju pracowników, wskazano również.

"W ostatnich trzech latach intensywnie pracowaliśmy nad założeniami, procesami, systemami IT, poszukując spójności, efektywności i wysokiej jakości usług dla naszych klientów. Realizacja programu spowodowała znaczne zmiany w funkcjonowaniu całego obszaru dystrybucyjnego - od struktury organizacyjnej i nazw stanowisk począwszy, na systemach IT skończywszy" - dodał prezes Tauron Dystrybucja Robert Zasina.

Tylko w 2018 roku Tauron zainwestował w infrastrukturę sieciową ponad 2 mld zł. Zrealizowane projekty, na które składa się prawie 70 tysięcy zadań inwestycyjnych, pozwalają na rozwój sieci na wszystkich poziomach napięć i na całym obszarze działania Tauron Dystrybucja, wskazano.

Podstawowy cel inwestycji w ten obszar to zwiększenie pewności dostaw energii elektrycznej do klientów oraz możliwość przyłączania do sieci nowych podmiotów, w tym z obszaru OZE. Ważnym kierunkiem działań jest także automatyzacja sieci, pozwalająca przyspieszać reakcje w sytuacjach kryzysowych, podsumowano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)