Odcinek I i II zostały przekazane do dyspozycji wykonawcom robót budowlanych 11 lipca br. Termin zakończenia budowy gazociągu zaplanowano na koniec 2021 r.



Budowa gazociągu jest kluczowym projektem związanym z rozwojem polskiego systemu przesyłowego gazu, a jej podstawowym celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapewnienie możliwości dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski, przypomniano.



"Nasza inwestycja to szansa na rozwój gospodarczy południa Polski w wielu obszarach. Nowy gazociąg zwiększy przede wszystkim przepustowość systemu przesyłowego, która w przyszłości, w związku z rosnącym zainteresowaniem firm wykorzystaniem gazu jako nośnika energii, umożliwi ich przyłączenia do sieci gazowej" - podkreślił wiceprezes Gaz-System Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.



Na trasie zaprojektowano dużą liczbę przejść bezwykopowych - m.in. 3 przekroczenia typu Direct Pipe, 1 HDD pod rzeką Wisłą o długości ok. 1 km oraz 137 pozostałych przekroczeń m.in. przewierty, przeciski i mikrotunele. Do gazociągu zostanie również podpięta stacja systemowa, która ma stanowić połączenie nowego systemu przesyłowego z istniejącym i zapewnić docelowo m.in. zwiększone dostawy gazu dla Podbeskidzia, wskazano także.



"Inwestycja Gaz-System jest ważna dla rozwoju gospodarczego Polski Południowo-Wschodniej. Po jej zakończeniu corocznie Gaz-System będzie odprowadzał podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości wybudowanej infrastruktury przesyłowej. Kwota ta zasili budżet gmin na trasie gazociągu i będzie ją można przeznaczyć na potrzeby lokalnej społeczności" - zaznaczył Zawartko.



Trasa gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń została podzielona na trzy odcinki:

• Odcinek I Pogórska Wola-Pałecznica, o długości ok. 78 km; gminy Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz.

• Odcinek II Pałecznica-Braciejówka, o długości ok. 56 km; gminy Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz.

• Odcinek III Braciejówka-Tworzeń, o długości ok. 34 km; gminy Olkusz, Klucze, Bolesław, Sławków, Dąbrowa Górnicza, podano także.



Wykonawcą robót budowlanych na odcinku I i II będzie firma Stalprofil, natomiast na odcinku III za prace budowlane będzie odpowiedzialna firma IDS-BUD.



Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.



