„Oszuści atakują białoruskie przedsiębiorstwa!!! Fala ataków cybernetycznych uderzyła w przedsiębiorstwa o różnej formie własności” – oświadczyła rzeczniczka MSW Wolha Czamadanawa za pośrednictwem komunikatora Telegram. Jej wypowiedź przytacza agencja Interfax-Zapad.

Według rzeczniczki doszło już do co najmniej dziesięciu takich ataków, a ostatni z nich to kradzież około 7 tys. dolarów z konta jednej z firm.

Z wypowiedzi Czamadanawej wynika, że złośliwe oprogramowanie generuje polecenia wypłat na konta oszustów, które następnie są realizowane.

MSW zaleciło, by nie otwierać załączników w mailach od nieznanych nadawców, a także nie pozostawiać w komputerze klucza sprzętowego (rodzaj pendrive'a, bez którego nie można uruchomić komputera), bo może on zostać wykorzystany przez złośliwe oprogramowanie.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)