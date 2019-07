"Ani chełpliwe mowy, ani zastraszanie nie zmuszą nas do porzucenia zasad i jedności UE" - napisał późnym wieczorem w czwartek polityk niemieckiej chadecji w tweecie skierowanym do nowego premiera Wielkiej Brytanii. "Zamiast tego zachowamy spokój" - zapewnił.

Skomentował też skład nowego rządu Zjednoczonego Królestwa. "Niestety zarówno w słowach, jak i czynach Johnson nie jest w stanie wyjść naprzeciw (swojemu) krajowi i kontynentowi - do rządu mianował zwolenników brexitu" - ocenił Roettgen.

Johnson oświadczył w czwartek, że umowa z UE w sprawie brexitu, którą wynegocjowała jego poprzedniczka Theresa May, jest "nie do przyjęcia dla tego parlamentu i kraju". Wezwał do usunięcia z porozumienia mechanizmu awaryjnego w sprawie Irlandii Płn. Dodał, że jest gotów zdecydować się na brexit bez umowy.

Dzień wcześniej szef rządu Zjednoczonego Królestwa obsadził najważniejsze stanowiska w swoim gabinecie. Kluczowe resorty objęli w nim eurosceptycy i zwolennicy twardszego wariantu wyjścia kraju z UE.

Wielka Brytania ma wyjść z Unii Europejskiej 31 października br.

