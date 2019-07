Wyjątkowo spokojny okres wakacyjny na stacjach paliw. Zgodnie z oczekiwaniami kolejny tydzień lipca nie przyniósł większych ruchów cenowych. Obecnie ze litr benzyny bezołowiowej 95 płacimy średnio 5,16 zł za litr, czyli o 1 grosz na litrze mniej niż przed tygodniem. Średnio litr oleju napędowego kosztuje 5,08 zł - również 1 grosz na litrze mniej niż przed tygodniem. Średnia cena autogazu to 2,07 zł - co stanowi spadek o 3 grosze na litrze w skali tygodnia.



Najtaniej za benzynę bezołowiową 95 zapłacimy w województwie łódzkim, a najdrożej w podlaskim i warmińsko-mazurskim.



Również olej napędowy najtańszy jest w województwie łódzkim i najdroższy w warmińsko-mazurskim.



Autogaz najtańszy jest w województwie małopolskim, a najdroższy w województwie lubuskim i mazowieckim.



Zarówno benzyna jak i olej napędowy są o ok. 7-8 groszy na litrze droższe niż przed rokiem, natomiast ceny autogazu są niższe o ok. 30 groszy na litrze niż przed rokiem.



W kolejnym tygodniu raczej nie powinniśmy obserwować korekt cen paliw w dół. Ceny zarówno benzyn jak i oleju napędowego mogą podrożeć średnio o ok. 2 grosze na litrze.



Rynek ropy naftowej zdominowały w tym tygodniu zwyżkowe informacje. W skali tygodnia cena ropy Brent podrożała o ok. 2 USD na baryłce (z 61,27 USD/ bbl do 63,43 USD/bbl).



Przyczynami wzrostu cen ropy był znaczny spadek zapasów ropy w amerykańskich magazynach (10,9 mln bbl wobec oczekiwanego spadku 4,4 mln bbl) wywołany wstrzymaniem produkcji na wielu platformach wydobywczych zlokalizowanych w Zatoce Meksykańskiej z powodu sztormu Barry 2 tygodnie temu.



Napięcie na Bliskim Wschodzie po przejęciu załogi brytyjskiego tankowca w cieśninie Ormuz przez Iran także przełożyło się na wzrost cen ropy. Wielka Brytania wysłała do Iranu mediatora celem uwolnienia załogi.



Obecnie uwaga inwestorów skupiać się będzie wokół zaplanowanych na poniedziałek w Szanghaju rozmów pomiędzy USA, a Chinami odnośnie trwającej wojny handlowej.