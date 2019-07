Premier Mateusz Morawiecki napisał w liście skierowanym z okazji inauguracji inwestycji, że to ważny dzień dla mieszkańców powiatu nowosądeckiego. „Symboliczny moment rozpoczęcia budowy mostu w Kurowie jest wyjściem naprzeciw ich oczekiwaniom. To także kolejny krok do powstania spójnego systemu komunikacyjnego w naszym kraju. Przez wiele lat kurowski most był wąskim gardłem na drodze krajowej nr 75. Przebudowa sądeczanki stała się jednak możliwa dzięki znowelizowanemu w lipcu 2017 roku programowi budowy dróg krajowych i podniesieniu limitu finansowego ze 107 miliardów do 135 miliardów zł" - napisał premier.

"Sądecczyzna była regionem, gdzie wykluczenie komunikacyjne się pogłębiało. Teraz to zmieniamy. Rozpoczęta dzisiaj budowa pokazuje, że stawiamy nie tylko na wielkie projekty, drogi ekspresowe i autostrady. Dla naszego rządu ważne są też mniejsze inwestycje prowadzone lokalnie, ale tak niezbędne do codziennego funkcjonowania milionów Polaków” – dodał szef rządu.

Nowy most będzie powiązany z projektowaną obecnie Sądeczanką, czyli drogą łączącą Nowy Sącz z Brzeskiem.

„Posłowie Prawo i Sprawiedliwość dotrzymują słowa. Deklarowaliśmy przed wyborami 2015 r., że kiedy Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, będą środki finansowe na Sądeczankę, na drogę o wysokich parametrach i dotrzymaliśmy słowa. Bardzo się cieszę, że możemy powiedzieć, że to co należało do polityków zostało zrobione, zostały podjęte decyzje dotyczące planów, projektów, zostały podjęte decyzje dotyczące finansowania, decyzje dotyczące przetargów, a teraz sprawy mają w swoich rękach inżynierowie” – mówił podczas uroczystości minister Adamczyk.

Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA przekonywał, że to bardzo ważna inwestycja dla Sądecczyzny.

„Stary, wysłużony most ma już swoje lata, jest zbyt wąski i przez to niebezpieczny, nie ma tutaj właściwego ciągu pieszo-rowerowego. Nowy most będzie przygotowany już technicznie pod rozbudowę przyszłej Sądeczanki. Będzie to jeden z ładniejszych obiektów mostowych w Małopolsce, bo Sądecczyzna też jest krajobrazowo ładna i zasługuje na taki obiekt. Nie będzie to budowa łatwa z uwagi na tereny zalewowe Zbiornika Rożnowskiego, stąd pewne ograniczenia” – mówił Pałasiński.

Zakończenie robót jest zaplanowane na lata 2021-2022. Koszt inwestycji to 190 mln zł. Budowę realizuje firma Banimex z Będzina w konsorcjum z węgierską firmą Hódmezővásárhely Utepito Korlatolt Felelossegu.

Całkowita długość nowego mostu wyniesie ponad 600 m, a jego szerokość ponad 17 m. Pylony będą się wznosić na około 33,5 m od poziomu terenu. Most będzie miał cztery przęsła; dwa 200-metrowe i dwa 100-metrowe i po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Ze względu na jego podwieszaną konstrukcję i lokalizację, będzie możliwa dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem w przyszłości. Stara przeprawa zostanie rozebrana, z wyjątkiem przyczółków, które posłużą za punkty widokowe.

Szymon Bafia