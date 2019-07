Murapol wprowadził do oferty pulę lokali usługowych z gwarancją najmu



Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Grupa Murapol wprowadziła do oferty pulę lokali usługowych z gwarancją najmu, zapewniając nabywcom inwestycyjnym ww. powierzchni komercyjnych gwarantowany dochód, podała spółka. W sprzedaży z gwarancją najmu dostępne są lokale o zróżnicowanych metrażach i przeznaczeniach, w 9 projektach inwestycyjnych Murapolu zrealizowanych na terenie 7 miast, m.in. Warszawy, Krakowa, Poznania czy Gdańska.

"Klientom, którzy zdecydują się na zakup nieruchomości handlowo-usługowej z oferty objętej gwarancją najmu, Murapol zapewnia bezpieczeństwo stałego zwrotu z inwestycji, a dodatkowo klient może zyskać pomoc przy pozyskaniu najemcy czy też wykończenia, aranżacji lokalu" - czytamy w komunikacie.

Nieruchomości objęte gwarancją najmu znajdują się w już zrealizowanych inwestycjach Murapolu na terenie 7 miast: Warszawy przy ul. Jana Kazimierza oraz przy ul. Obozowej, Gdańska przy ul. Niepołomickiej, Krakowa przy ul. Czerwieńskiego, Wieliczki przy ul. Kościuszki, Poznania przy ul. Hawelańskiej, Katowic przy ul. Armii Krajowej oraz Bielska-Białej przy ul. Listopadowej. Wszystkie położone są w lokalizacjach typu middle, czyli nie w ścisłym centrum, ale też nie na obrzeżach danej miejscowości. Dzięki temu posiadają dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną, ułatwiającą dojazd do lokalu czy też biura klientom i kontrahentom z pozostałych części miasta, wskazano również.

"Oferujemy lokale o szerokim wachlarzu układów i metraży, od kompaktowych ok. 20-metrowych przestrzeni, idealnych na niewielkie biuro czy salonik kosmetyczny, po obszerne ok. 600-metrowe, w których można prowadzić np. gabinet lekarski, siłownię lub sklep wielobranżowy. Wysokość oraz okres trwania gwarancji najmu będziemy dostosowywać do indywidualnej sytuacji klienta czy też danego lokalu. Oprócz tego inwestorzy mogą liczyć z naszej strony na pomoc i wsparcie w wykończeniu lokalu oraz przy znalezieniu ewentualnego najemcy" - powiedział dyrektor sprzedaży w Murapol Łukasz Tekieli, cytowany w materiale.

Nieruchomości komercyjne dostępne w ofercie Grupy Murapol znajdują się w częściach parterowych już zrealizowanych budynków mieszkalnych. Dzięki temu prowadzona w nich działalność zyskuje setki potencjalnych klientów, zarówno mieszkańców danej inwestycji, jak i sąsiednich osiedli. Wszystkie lokale zaprojektowane są z uwzględnieniem optymalnej funkcjonalności, podsumowano.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)