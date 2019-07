Scope Fluidics: AstraZeneca Poland zainteresowana wsparciem rozwoju BacterOMIC



Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Bacteromic, spółka zależna Scope Fluidics otrzymała od AstraZeneca Pharma Poland niewiążący list, w którym AstraZeneca Poland wyraziła duże zainteresowanie wspieraniem rozwoju systemu BacterOMIC, podał Scope Fluidics.

"W liście AstraZeneca Poland poinformowała, że postrzega system BacterOMIC (biorąc pod uwagę stosowane rozwiązania wykorzystujące technologię mikroprzepływów) jako idealne narzędzie do pomocy przy rozwoju nowych leków lub ich kombinacji. AstraZeneca Poland widzi również zastosowanie systemu BacterOMIC do automatycznego testowania nowych leków wprowadzanych na rynek" - czytamy w komunikacie.

AstraZeneca Pharma Poland to polskie przedstawicielstwo brytyjsko-szwedzkiej firmy farmaceutycznej AstraZeneca plc - jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie, która dostarcza nowoczesne leki na najpoważniejsze choroby stanowiące wyzwanie dla współczesnej medycyny. Kluczowe znaczenie dla AstraZeneca ma działalność badawczo-rozwojowa. W Polsce firma jest obecna od ponad 20 lat. W 2011 r. firma utworzyła w Warszawie globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych jako pierwsze w tej części Europy i obecnie jedno z sześciu na świecie, podano.

Zgodnie z listem, AstraZeneca Poland deklaruje wsparcie w następujących obszarach: konsultacje kompozycji anytbiotyków na panelu BacterOMIC oraz testowanie systemu BacterOMIC pod kątem zastosowania go do rozwoju leków (zakładając stosowną funkcjonalność systemu), podano również.

W ocenie Scope Fluidics zainteresowanie ze strony takiego podmiotu, jakim jest AstraZeneca Poland, potwierdza innowacyjność i konkurencyjność rozwiązań, które według aktualnych założeń system BacterOMIC będzie oferował w przyszłości klientom. Ponadto świadczy to również o tym, że komercyjna wersja systemu BacterOMIC może być przedmiotem zainteresowania wśród istotnych graczy z branży farmaceutycznej.

"Należy podkreślić, że list nie ma charakteru wiążącego i nie wynikają z niego żadne prawa ani zobowiązania dla żadnego z podmiotów, tj. ani dla AstraZeneca Poland ani dla Bacteromic sp. z o.o., ani dla emitenta. W szczególności wystosowanie listu nie oznacza, że AstraZeneca Poland ostatecznie udzieli przedmiotowego czy jakiekolwiek innego wsparcia dla Bacteromic sp. z o.o. lub innej spółki z grupy kapitałowej emitenta. Emitent zwraca również uwagę, że wsparcia, o którym mowa w liście, nie należy rozumieć jako zaangażowania się w jakikolwiek sposób przez AstraZeneca Poland w proces komercjalizacji systemu BacterOMIC" - podsumowano.

Projekt BacterOMIC ma stanowić odpowiedź na rosnące zjawisko antybiotykooporności bakterii. Produkt spółki ma przyspieszyć i zwiększyć skuteczność leczenia pacjentów, poprzez wskazywanie najlepszych dla danego pacjenta terapii celowanych. W ciągu kilku godzin precyzyjnie oceni wrażliwość bakterii na wszystkie klinicznie ważne antybiotyki i dostarczy lekarzowi obszernych informacji na temat danego patogenu. System BacterOMIC będzie wykorzystywał klasyczne mikrobiologiczne metody wykonywania testów antybiotykowrażliwości, w połączeniu z innowacyjną technologią mikroprzepływową,

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

(ISBnews)