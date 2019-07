Resort rodziny, pracy i polityki społecznej na posiedzeniu komisji reprezentują wiceministrowie Krzysztof Michałkiewicz i Kazimierz Kuberski. Obecni są także przedstawiciele ZUS, KRUS, a także organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne.

O świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Podczas uchwalania w Sejmie ustawy ws. 500 plus dla niepełnosprawnych przyjęta została poprawka klubu PO-KO dotycząca zasad uprawniających do tego świadczenia. Projekt rządu przewidywał, że o dodatek będą mogły wnioskować osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, lub które otrzymują świadczenia nieprzekraczające kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1100 zł brutto). Przyjęta przez Sejm poprawka PO-KO przewiduje, że do tej kwoty nie byłby wliczany m.in. dochód z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

W czwartek wicepremier Jacek Sasin zapowiedział, że PiS przygotuje na etapie prac w Senacie propozycje zmian w ustawie o 500 plus dla niepełnosprawnych. Przekonywał, że "znacząco rozszerzą" one liczbę osób, które dostaną świadczenie. Jak mówił, chodzi m.in. o niewliczanie do kryterium dochodowego renty rodzinnej.

Jeśli Senat zaproponuje poprawki do ustawy, być może już w środę zajmie się nią Sejm.

Zgodnie z ustawą, o świadczenie w kwocie 500 zł miesięcznie będą mogły wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (chodzi o orzeczenia o: całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; o niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji; o całkowitej niezdolności do służby i samodzielnej egzystencji).

Aby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek do ZUS lub do innego organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe. Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwać od miesiąca, w którym przyjęto prawidłowo złożony wniosek.

Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Przewidziano także możliwość udzielenia pożyczki SFWON przez Fundusz Pracy oraz przekazywanie mu dotacji z budżetu państwa.

Ustawa wejdzie w życie 1 października br.(PAP)

autorki: Olga Zakolska, Katarzyna Lechowicz-Dyl