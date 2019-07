Rada wierzycieli ZM Henryk Kania chce przygotowania planu restruktur. do 31 VIII



Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - W siedzibie Sądu Rejonowego Katowice - Wschód odbyło się posiedzenie rady wierzycieli w ramach przyspieszonego postępowania układowego Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji (ZM Henryk Kania), podała spółka. W wyniku głosowania podjęto uchwałę w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie złożenia przez nadzorcę sądowego do sędzi-komisarz wniosku o przedłużenie terminu na sporządzenie planu restrukturyzacyjnego.

"Na mocy uchwały, rada wierzycieli rekomendowała wystąpienie przez nadzorcę sądowego z wnioskiem do sędzi-komisarz o odroczenie terminu na sporządzenie przedmiotowego planu do dnia 31 sierpnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)