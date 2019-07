Według raportu "Stan brytyjskiego klimatu", średnia temperatura roczna wzrosła w ciągu ostatniej dekady o 0,3 stopnia Celsjusza w porównaniu ze średnią z lat 1981-2010 i aż o 0,9 stopnia w porównaniu z latami 1961-1990.

Zwracając uwagę na podnoszenie się temperatury na przestrzeni ostatnich 135 lat, zaznaczono także, że 10 najzimniejszych lat w historii pomiarów zaobserwowano przed 1963 rokiem, z czego pięć pod koniec XIX wieku. Rekordowo niska średnia temperatura roczna została odnotowana w 1892 roku i wynosiła zaledwie około 7 stopni Celsjusza.

Badacze zwrócili także uwagę na coraz większe opady deszczu, które w ciągu ostatniej dekady wzrosły o 13 proc. latem i 12 proc. zimą w porównaniu z latami 1961-1990.

"Zmiana klimatu nie jest jakąś abstrakcją z przyszłości, co do której przewidujemy, że się wydarzy - to się dzieje, i to już" - podkreślił jeden z autorów raportu Mike Kendon.

Jak zaznaczył dziennik "The Times", Met Office ma nadzieję, że publikacja szczegółowych danych opartych na porównywalnych wskazaniach sięgających końca XIX wieku "pozwolą przekonać sceptyków, którzy wątpią we wpływ emisji gazów cieplarnianych spowodowanej przez człowieka na klimat".

Z kolei "The Guardian" napisał, że brytyjskie dane potwierdzają analizy ogólnoświatowych wskazań dotyczących rosnących temperatur. Zaznacza, że tegoroczny lipiec jest drugim najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów, a 2019 rok będzie najprawdopodobniej drugim najcieplejszym w historii.

W poniedziałek urząd potwierdził, że w zeszły czwartek zarejestrowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów - w ogrodzie botanicznym w Cambridge termometry pokazały wówczas 38,7 stopnia. Do tej pory najwyższą temperaturę odnotowano w sierpniu 2003 roku, kiedy w Faversham w hrabstwie Kent na południowym wschodzie Anglii wyniosła 38,5 stopnia.

Wysokie temperatury wywołały wówczas poważne zakłócenia w ruchu kolejowym i lotniczym. Część linii kolejowych apelowała do pasażerów o odłożenie podróży.

