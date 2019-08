Action ma porozumienie z częścią wierzycieli dot. treści propozycji układowych



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Action zawarł z częścią wierzycieli spółki pisemne porozumienie, na podstawie którego uzgodniona została treść propozycji układowych mających być wyłącznym przedmiotem głosowania nad układem, podała spółka.

Dla realizacji celu powołanego porozumienia, tj. zapewnienia, że przedmiotem głosowania będą wyłącznie propozycje układowe, a sygnujący je wierzyciele oddadzą głos za propozycjami układowymi, strony uzgodniły również, że spółka dokona zmiany swych, złożonych w sądzie, propozycji układowych z 21 września 2018 r. poprzez ich zastąpienie aktualnymi propozycjami układowymi. Z kolei wierzyciele wycofają poparcie dla własnych propozycji układowych z 1 października 2018 r., tak aby nie były one przedmiotem głosowania nad układem, podano.

"(...) raport jest przełomowy w historii Action. Oznacza, że finalizujemy postępowanie restrukturyzacyjne i że konsekwencja w działaniu oraz wypełnienie postulatów z planu restrukturyzacyjnego przyniosły długo oczekiwany rezultat. Wyszliśmy z martwego punktu, w jakim tkwiliśmy od października zeszłego roku, kiedy do sądu wpłynęły dwa zażalenia na tryb głosowania nad układem, które zablokowały drogę do głosowania. Mimo wszystko jednak miało to także swoją dobrą stronę, ponieważ ten czas wykorzystaliśmy na dodatkowe negocjacje z wierzycielami i lepiej dopasowaliśmy propozycje układowe do ich oczekiwań. Dzięki temu uzgodniliśmy z częścią wierzycieli ostateczną wersję propozycji układowych, która jest lepiej dopasowana do ich oczekiwań. Zakładamy, że w najbliższych dniach porozumienia zostaną zawarte z wierzycielami reprezentującymi większość wymaganą do zawarcia układu. [...] Liczymy, że cały proces będzie trwał nie dłużej niż do końca bieżącego roku" - skomentował wiceprezes Action Sławomir Harazin, cytowany w komunikacie.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)