Alior Bank udzielił pierwszego w Polsce kredytu z gwarancją 'Kreatywna Europa'



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Alior Bank jako pierwszy z polskich banków udzielił kredytu z gwarancją "Kreatywna Europa" oferowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poinformowały banki we wspólnym komunikacie. Z gwarancji mogą skorzystać małe i średnie firmy z tzw. sektorów kreatywnych oraz sektora kultury. Pierwszym klientem Alior Banku, który zdecydował się na kredyt z tą formą zabezpieczenia, jest firma Anshar Studios, producent gier wideo.

"Gwarancja 'Kreatywna Europa' ułatwia uzyskanie kredytu i obniża jego oprocentowanie w stosunku do kredytów bez tej formy zabezpieczenia. Finansowanie jest udzielane na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy w przypadku kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Maksymalna kwota kredytu zabezpieczonego gwarancją wynosi 8,4 mln zł, natomiast maksymalna kwota gwarancji zależy od dostępnego dla przedsiębiorcy limitu pomocy de minimis" - powiedziała menedżer ds. produktów kredytowych klienta biznesowego w Alior Banku Monika Fabjan, cytowana w komunikacie.

"Już od 95 lat nasz bank wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości m.in. poprzez eliminowanie barier ograniczających ten rozwój. Przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych i kultury bardzo często mają trudności w dostępie do finansowania, z uwagi na specyfikę działalności i brak zabezpieczeń rzeczowych. To właśnie z myślą o nich Bank Gospodarstwa Krajowego wdrożył gwarancje z programu 'Kreatywna Europa'. Nasz produkt stanowi odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku, jak również idealnie wpisuje się w strategię i misję naszego banku" - dodał dyrektor biura rozwoju i sprzedaży w departamencie gwarancji i poręczeń BGK Mateusz Olszak.

Gwarancja "Kreatywna Europa" zabezpiecza spłatę do 80% wartości kredytu i jest udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego dzięki opracowanemu przez Unię Europejską programowi finansowania wspierającego europejskich przedsiębiorców z sektorów kreatywnych i kultury, "Kreatywna Europa 2014-2020". Z programu będzie mogło skorzystać prawie 3 tysiące firm, których profil działalności spełnia wymogi programu i obejmuje on m.in. architekturę, biblioteki oraz muzea, rękodzieło artystyczne, publikacje, produkty audiowizualne, w tym filmy, telewizję, gry wideo, multimedia oraz radio i sztuki wizualne, jak również materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, wzornictwo (design), festiwale i sztuki performatywne. Weryfikacja możliwości skorzystania z gwarancji jest dokonywana na podstawie kodu PKD działalności przedsiębiorstwa, a w określonych przypadkach, na podstawie oceny finansowanego projektu w kontekście działalności związanej z sektorami kreatywnymi i kultury. Gwarancje skierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw, podano także.

Pierwszym klientem Alior Banku, który skorzystał z kredytu z gwarancją "Kreatywna Europa", jest producent gier wideo - Anshar Studios.

"Finansowanie rozwoju z wykorzystaniem gwarancji 'Kreatywna Europa', oferowanej przez Alior Bank w porozumieniu z BGK, jest szczególnie przydatnym mechanizmem, zwłaszcza dla firm takich jak Anshar Studios, działających w obszarze szeroko rozumianych technologii cyfrowych. Podstawowe atuty takiego finansowania są dwa. Po pierwsze, udzielona gwarancja spłaty kredytu pozwala na wsparcie przedsiębiorstw nie posiadających typowych dla wielu firm zabezpieczeń, takich jak nieruchomości, pojazdy mechaniczne, linie produkcyjne itp. Po drugie, koszt obsługi kredytu jest niski i porównywalny z warunkami uzyskiwanymi przez duże firmy i korporacje. Reasumując uwzględniając specyfikę działalności Anshar Studios - jest to produkt stworzony idealnie na nasze potrzeby" - podkreślił członek zarządu firmy Grzegorz Dymek.

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki gwarancji, która została udzielona w ramach programu Kreatywna Europa oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ("EFSI") ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania, wskazano również.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju - jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.

(ISBnews)