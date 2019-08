Umowę na ich wykonanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała 24 lipca. Dzień później przekazany został plac budowy. Prace nawierzchniowe ruszyły 31 lipca. Jednocześnie rozbudowywane jest zaplecze techniczne. W tym celu trwa m.in. przenoszenie parku maszynowego z zakończonych już odcinków autostrady A1, które powinny zostać oddane do ruchu w najbliższych dniach.

Według informacji Dyrekcji, zakres prac zabezpieczających na obwodnicy Częstochowy obejmie m.in. wykonanie robót zabezpieczających na głównym ciągu trasy, roboty ziemne, wykonanie warstw konstrukcyjnych i bitumicznych oraz wykończenia obiektów inżynierskich. Termin określono na 15 listopada br.

Najkorzystniejszą ofertę na "Kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających", o wartości blisko 353,2 mln zł netto, złożyło konsorcjum w składzie: Strabag Infrastruktura Południe (lider, 45 proc.), Budimex (partner, 45 proc.) i Budpol (partner, 10 proc.).

Oferta ta została już w połowie czerwca br. najwyżej oceniona w procedurze zmierzającej do wyłonienia wykonawcy tzw. prac zabezpieczających na przerwanej budowie obwodnicy Częstochowy - w formule negocjacji bez ogłoszenia.

Choć otrzymane oferty ośmiu firm przekroczyły zaplanowany budżet, na początku lipca br. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wydał zgodę na zwiększenie wartości kosztorysowej budowy autostrady A1 od Pyrzowic do końca obwodnicy Częstochowy (tzw. odcinek F Rząsawa - Blachownia) - o niespełna 400 mln zł.

Rzecznik GDDKiA Jan Krynicki potwierdził w czwartek, że przygotowywany jest przetarg na prace niezbędne do uzyskania zgody na użytkowanie obwodnicy i udostępnienie jej kierowcom. Obejmą one m.in. elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekrany akustyczne, oświetlenie węzła Rząsawa czy ogrodzenie pasa drogowego autostrady.

Przedstawiciele Dyrekcji sygnalizowali w ostatnim czasie, że będą chcieli otworzyć obwodnicę na przełomie 2018 i 2019 r. Do całkowitego ukończenia inwestycji potrzebne będzie prawdopodobnie jeszcze jedno postępowanie.

W najbliższych dniach GDDKiA planuje natomiast udostępnić do ruchu blisko 33 km autostrady, od węzła Częstochowa Południe (dawna nazwa: Zawodzie) do Pyrzowic.

Na północ od Częstochowy trwa budowa pięciu kolejnych odcinków A1: jednego w woj. śląskim oraz czterech w woj. łódzkim. Wszystkie będą miały standard po trzy pasy w każdym kierunku; zostaną wybudowane po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 1.

Oddanie do ruchu czterech odcinków między Częstochową a Tuszynem planowane jest obecnie przed końcem 2021 r. Piąty fragment, od węzła Piotrków Trybunalski Południe do węzła Kamieńsk, ma zostać udostępniony kierowcom na przełomie 2022 i 2023 r.

W ostatnich kilku latach na terenie woj. śląskiego powstawały cztery odcinki autostrady A1 Pyrzowice – Częstochowa. Spółki z grupy Strabag wykonały dwa z nich: 17-kilometrowy tzw. odcinek H Zawodzie (bez węzła) - Woźniki (z węzłem) oraz liczący 15 km odcinek I Woźniki – Pyrzowice (bez węzłów). Niespełna 5-kilometrowy odcinek G Blachownia (bez węzła) - Zawodzie (z węzłem) wykonały spółki z grupy Berger Bau.

Przez wiele miesięcy w mediach pojawiały się sygnały o opóźnieniach w realizacji obwodnicy Częstochowy (tzw. odcinek F, ok. 20,3 km plus ok. 1 km włączenia do DK1). Umowę na jego zaprojektowanie i budowę GDDKiA zawarła w październiku 2015 r. z konsorcjum spółek Salini Polska, Salini Impregilo i Todini Costruzioni Generali.

Pod koniec kwietnia br. GDDKiA odstąpiła od umowy z tym wykonawcą - po kierowanych doń wielokrotnych wezwaniach do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem. Następnie Dyrekcja uruchomiła procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy tzw. prac zabezpieczających (w formule negocjacji bez ogłoszenia) i dokończenia tej inwestycji.

Drożność autostradowej obwodnicy Częstochowy jest kluczowa dla skierowania tam ruchu z częstochowskiego odcinka DK1, którą obecnie odbywa się główny ruch tranzytowy w osi północ-południe. Wkrótce rozpocznie się bowiem remont przebiegającej przez miasto "jedynki". W ostatnich tygodniach samorząd Częstochowy zapowiedział, że zasadnicze prace rozpoczną się tam w 2020 r. (PAP)

autor: Mateusz Babak