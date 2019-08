GPW w czwartkowym komunikacie poinformowała, że Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w II kw. 2019 r. wypracowała 89,1 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 42,6 mln zł zysku netto. Zysk EBITDA wyniósł 57,6 mln zł w tym okresie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 5,9 proc. wobec I kw. 2019 r. i o 2,9 proc. wobec II kw. 2018 r.

Jak wskazano, wzrost przychodów w ujęciu rocznym wynika przede wszystkim z wyższych o 4,2 mln zł (o 10,7 proc.) przychodów z rynku towarowego.

W komunikacie przekazano, że w II kwartale br. spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej GPW kontynuowały prace związane z wdrażaniem strategii rozwoju #GPW2022.

"Od roku konsekwentnie wdrażamy nasze inicjatywy strategiczne. Z pewnością krokiem milowym na drodze do zdywersyfikowania przychodów grupy i zmniejszenia zależności wyników finansowych od koniunktury na prowadzonych przez nas giełdach była decyzja o rozpoczęciu budowy autorskiego systemu transakcyjnego" - powiedział, cytowany w komunikacie, Dietl.

Jak dodał, dla perspektyw obecnego biznesu w średnim terminie duże znaczenie ma Program GPW Growth. Zdaniem szefa GPW "systematyczne wspieranie rozwoju kompetencji potencjalnych emitentów przełoży się w ciągu paru lat na liczbę i jakość IPO". "Obecnie koncentrujemy się na rozwoju tych biznesów giełdy, które wpisują się w przyjęte założenia strategiczne #GPW2022" – wskazał Dietl.

Spółka przekazała, że większe przychody z rynku towarowego w ujęciu rocznym wynikają, w głównej mierze z wyższych przychodów z obsługi obrotu.

"Wpływ na to miały wzrosty przychodów z obrotu gazem o 1,1 mln zł oraz o 1,9 mln zł z obrotu prawami majątkowymi. Przychody zwiększyły się również w obszarze rozliczenia transakcji (o 1,7 mln zł)" - napisano.

Przychody Grupy z rynku finansowego w II kw. 2019 r. były niższe rok do roku oraz kwartał do kwartału. Przychody z obsługi obrotu spadły w ujęciu rocznym o 5,6 proc., tj. o 1,7 mln zł. W II kw. 2019 roku zanotowano również spadek przychodów z obsługi emitentów o 0,8 mln zł rok do roku do 5,1 mln zł.

Z komunikatu wynika, że koszty operacyjne w II kw. 2019 r. wzrosły o 8,4 proc. w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i spadły o 20,2 proc. wobec I kw. 2019 r. sięgając 43,3 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) ukształtował się na poziomie 48,6 proc. wobec 64,5 proc. w I kw. 2019 r. oraz 46,2 proc. w II kw. 2019 r.

"Na wzrost kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym złożyły się: wzrost o 1,3 mln zł kosztów amortyzacji oraz o 2,7 mln zł łącznych kosztów osobowych w związku z wyższym zatrudnieniem wynikającym z realizacji strategii rozwoju #GPW2022. Koszty czynszów i innych opłat eksploatacyjnych spadły o 0,9 mln zł rok do roku" - czytamy.

W II kwartale 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 133,5 mln zł dywidendy, co daje 3,18 zł na akcję i stanowi 77,1 proc. skonsolidowanego zysku netto spółki GPW za rok obrotowy 2018 r. przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Dniem dywidendy był 19 lipca, a jej wypłaty będzie 2 sierpnia 2019 r.

Grupa Kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta