W.Brytania: Wybory uzupełniające testem poparcia dla Johnsona

Źródło: PAP

Mieszkańcy walijskiego okręgu wyborczego Brecon and Radnorshire głosują w czwartek w wyborach uzupełniających do Izby Gmin. Ewentualna porażka broniącej mandatu Partii Konserwatywnej może ograniczyć jej większość parlamentarną do zaledwie jednego głosu.