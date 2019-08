ING Bank Śląski chce zaliczyć 70% zysku za I półr. do kapitału własnego



Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski planuje zaliczyć 70% zysku netto osiągniętego w I połowie tego roku do kapitału własnego, poinformowała wiceprezes Bożena Graczyk.

"Podobnie jak w ubiegłym roku, także w tym chcemy 70% zysku netto z I poł. roku zaliczyć do kapitału własnego. Odpowiedni wniosek w najbliższym czasie prześlemy do Komisji Nadzoru Finansowego" – powiedziała dziennikarzom Graczyk.

W I poł. 2019 r. bank miał 795,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 694,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Przedstawiciele banku odnieśli się również do oczekiwanego wyroku TSUE ws. kredytów frankowych i ewentualnego wpływu na sektor bankowy.

"Jeżeli ziści się najczarniejszy scenariusz i będziemy zobligowani do utworzenia rezerwy to zrobimy to na przestrzeni jednego kwartału, który w tej sytuacji zanotuje stratę. Podkreślam, w naszym przypadku byłby to jeden kwartał, a w przypadku pozostałych banków tę sytuację mogą one odczuć bardzo boleśnie" – powiedział prezes Brunon Barkiewicz podczas konferencji prasowej.

Według niego jest to sytuacja, która ciąży na rynku od wielu lat i nawet jeśli pojawi się ostateczny wyrok to nie wiadomo, jak wpłynie to na liczbę spraw w sądach.

"Dyskusja w sektorze bankowym cały czas się toczy i pozostaje wciąż otwarte pytanie, kiedy i na jaką kwotę banki będą musiały tworzyć rezerwy" – dodała Graczyk.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 141,6 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)