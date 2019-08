Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” jest finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; zarządza nimi Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

O pożyczki na założenie własnej działalności gospodarczej mogą się ubiegać studenci, absolwenci, bezrobotni, w tym osoby powracające z zagranicy oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych. Z programu mogą skorzystać także m.in. żłobki i kluby dziecięce oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

Z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” można również sfinansować utworzenie i wyposażenie miejsca pracy. Pożyczkobiorcy mogą też skorzystać z bezpłatnych usług szkoleń i doradztwa.

Cytowana w komunikacie dyrektor Departamentu Programów Europejskich BGK Magdalena Typa wyjaśniła, że na utworzenie własnej działalności gospodarczej można otrzymać pożyczkę w wysokości prawie 99 tys. zł, z siedmioletnim okresem spłaty i preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 0,18 albo 0,44 proc. To niższe oprocentowanie jest przeznaczone dla podmiotów, które świadczą usługi związane z rehabilitacją czy opieką nad małymi dziećmi w postaci żłobków lub klubów dziecięcych.

Przedsiębiorstwa, które chciałyby zatrudnić osobę bezrobotną, mogą skorzystać natomiast z pożyczki do kwoty 29 tys. zł z okresem spłaty do trzech lat. "To, co wyróżnia te dwie formy finansowania, to brak wkładu własnego i możliwość uzyskania finansowania do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia tym finansowaniem" - wskazała Typa.

BGK poinformował, że do tej pory do ponad 4,2 tys. nowych przedsiębiorców trafiło w sumie blisko 280 mln zł.

Największym do tej pory zainteresowaniem cieszą się pożyczki pozyskiwane przez osoby, które chcą utworzyć miejsce pracy dla samych siebie i założyć własną działalność gospodarczą. Program przyczynił się już do utworzenia ponad 4 tys. mikrofirm.

"Na cały program przeznaczono ponad 500 mln zł. Z tej kwoty do zagospodarowania w tym roku jest 110 mln zł i znakomita większość została już udostępniona naszym partnerom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy i które oferują pożyczki na preferencyjnych warunkach" – dodała Typa.

Aby ubiegać się o wsparcie, należy zwrócić się do instytucji współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które pośredniczą w udzielaniu pożyczek. Są to: Lubelska Fundacja Rozwoju, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego oraz Fundacja Rozwoju Śląska. Natomiast BGK prowadzi w tej chwili postępowanie przetargowe na wybór kolejnych pośredników, co oznacza, że w ciągu kolejnych 2–3 miesięcy poszerzy się katalog instytucji oferujących wsparcie na preferencyjnych warunkach.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank, który wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta