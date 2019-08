Zgodnie z rządowym planem ponad 1 mld funtów trafi na realizację celów kapitałowych szpitali na terenie całego kraju, a 850 mln funtów - na konkretne inwestycje w remont i rozwój szpitali, które wymagają pilnych napraw.

Downing Street w poniedziałek zaznaczyło, że decyzja jest realizacją zapowiedzi złożonej przez Johnsona podczas pierwszego przemówienia po objęciu stanowiska premiera, a także częściową odpowiedzią na obietnice z kampanii referendalnej z 2016 roku w sprawie brexitu, kiedy argumentowano, że wyjście z Unii Europejskiej pozwoli na zwiększenie wydatków na publiczną służbę zdrowia (NHS).

"NHS zawsze o nas dba i jest bezpłatne dla każdego mieszkańca naszego kraju. Z lekarzami i pielęgniarkami, którzy nieustannie pracują dla nas każdego dnia, ta ceniona instytucja ukazuje najlepszą stronę Wielkiej Brytanii" - przekonywał w poniedziałek szef rządu.

Decyzję argumentował tym, że "nadszedł czas, aby zmierzyć się z wyzwaniami i zadbać o to, by NHS otrzymał pieniądze, których potrzebuje, aby nadal być najlepszą służbą zdrowia na świecie".

Eksperci zwrócili jednak uwagę, że charakterystyczny czerwony autobus używany przez zwolenników brexitu obiecywał nawet 350 mln funtów tygodniowo na NHS, podczas gdy zapowiedziana w poniedziałek inwestycja sięga ledwie 3,5 mln funtów tygodniowo.

Ben Gershlick z organizacji charytatywnej Health Foundation ostrzegł, że z powodu "lat niedoinwestowania w infrastrukturę NHS (...) nowe pieniądze są jedynie kroplą w morzu potrzeb", a szacunki branżowe wskazują, że szpitalom brakuje nawet 6 mld funtów na bieżące naprawy i utrzymanie budynków.

W podobnym tonie wypowiedział się szef zajmującego się służbą zdrowia think tanku Nuffield Trust Nigel Edward, który zaznaczył, że zadeklarowane kwoty są tylko "ułamkiem tego, jaki jest rzeczywisty koszt rozbudowy 20 szpitali". Dodał, że "nikt nie powinien w najbliższym czasie spodziewać się nowych lśniących szpitali w swojej okolicy".

Z kolei przewodnicząca Królewskiego Kolegium Pielęgniarstwa (Royal College of Nursing) Donna Kinnair powiedziała, że zapowiedziane przez Johnsona inwestycje mogą pomóc pracownikom służby zdrowia, którzy pracują w "przestarzałych i zatłoczonych" miejscach, ale jednocześnie wezwała, by skierować co najmniej dodatkowy miliard funtów na wzmocnienie programów szkolących nowych pielęgniarzy i pielęgniarki.

Brytyjskie media podkreśliły, że inwestycja w służbę zdrowia wydaje się być przede wszystkim przygotowaniem na okoliczność ewentualnych przedterminowych wyborów parlamentarnych, choć intencją Downing Street jest, by nawet w przypadku przegłosowania wotum nieufności opóźnić je do momentu wyjścia kraju z UE.

Dziennik "The Times" zaznaczył, że otoczenie premiera rozważa przyjęcie w ewentualnej kampanii antysystemowego tonu "wyborcy przeciwko parlamentowi". Miałby on opierać się na krytyce proeuropejskich posłów próbujących powstrzymać brexit i powtarzaniu głównych haseł z okresu sprzed referendum z 2016 roku.

Jak zaznaczono, z 20 szpitali objętych zapowiedzianym w poniedziałek programem aż 14 znajduje się w okręgach wyborczych, w których większość mieszkańców zagłosowała za wyjściem ze Wspólnoty, a Johnson zdecydował się na ogłoszenie swoich planów w Lincolnshire, gdzie poparcie dla brexitu było najwyższe w całym kraju.

Konserwatywny "Daily Telegraph" podkreślił z kolei, że przedstawione inwestycje mają też pomóc rządzącej Partii Konserwatywnej pokonać eurosceptyczną Partię Brexitu dzięki wyeksponowaniu pozytywnych efektów brexitu.

Firmy farmaceutyczne i organizacje branżowe od miesięcy ostrzegają przed negatywnymi konsekwencjami opuszczenia Unii, wskazując na realne ryzyko zakłócenia łańcucha dostaw produktów medycznych i leków, co przełożyłoby się na skuteczność działania służby zdrowia.

Poprzednia premier Theresa May zapowiedziała zwiększenie corocznego budżetu służby zdrowia o 33,9 mld funtów do końca roku budżetowego 2023/2024.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 31 października br.

>>> Czytaj też: Brexit? Jaki brexit? Banki w Wielkiej Brytanii o nic się nie martwią [OPINIA]