Play2Chill liczy na wejście na NewConnect w marcu 2020 r.





Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Play2Chill (dawniej Warsaw Games) liczy na debiut na rynku NewConnect w marcu 2020 roku, wynika z wypowiedzi prezesa Tomasza Rózieckiego.



"Plany giełdowe istnieją - planujemy debiut i mamy nadzieję, że w marcu 2020 powinno się udać. Póki co, jesteśmy w trakcie przekształcenia w S.A. ze sp. z o.o." - powiedział Róziecki podczas InnerValue Tech & Gaming Summer Review.



Spółka przy realizacji gier współpracuje z grupą PlayWay, która jest jej wiodącym akcjonariuszem.



Pierwszy tytuł spółki "Dream Alone" został wydany w 2018 na PC i było portowany na Switch.



"Obecnie realizujemy projekt strategiczno-symulacyjny pod tytułem "Counter Terrorist Agency". Mamy ponad 20 tys. zapisów na wishlist na Steam, więc o premierę w IV kw. jesteśmy spokojni. Koszt produkcji zakładamy na ok. 550 tys. zł. Kolejny w produkcji jest "Motor Mechanic Simulator". Mamy ok. półtora roku do planowanej premiery, a gra już jest również chętnie dodawana do wishlist na Steam (ok. 10 tys). Budżet produkcyjny planujemy na ok. 1 mln zł" - wymienił prezes spółki.



Do 2021 plany zakładają ponadto 3 kolejne tytuły, które są w fazie koncepcyjnej sprawdzenia potencjału gry (Graffiti Simulator, Castle Manager, Criminal Profiler).



