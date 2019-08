Chodzi o odcinek od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem) drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec; 26 lipca br. Dyrekcja ogłosiła przetarg na jego dokończenie, po rozwiązaniu umowy z wcześniejszym wykonawcą.

Jak podała GDDKiA, "realizacja zadania A, czyli jednego z trzech odcinków S7 Warszawa – Grójec będzie obejmowała m.in. budowę dwóch jezdni po trzy pasy ruchu na długości ok. 6,6 km, węzłów drogowych Zamienie i Lesznowola, ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia terenu oraz urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego".

"Na odcinku od węzła Lotnisko do węzła Lesznowola trwa procedura przetargowa na wybór nowego wykonawcy. Z kolei na następnym, od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ, toczy się procedura uzyskania decyzji ZRID, a na ostatnim, od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca, trwają już prace budowalne" - podano.

GDDKiA przypomniała jednocześnie, że "przy sprzyjającej pogodzie jeszcze w tym roku dwujezdniową drogą pojedziemy od Grójca do granicy z województwem małopolskim (190 km). Wykonawca obwodnicy Skarżyska Kamiennej, której termin oddania upływa w połowie 2020 r., chce w tym roku udostępnić 8-kilometrową trasę do ruchu".

Ponad 23-kilometrowy odcinek od granicy województwa małopolskiego do Szczepanowic jest w przygotowaniu. Dwa kolejne, od węzła Szczepanowice do węzła Widoma (14 km), oraz dalej, do węzła Nowa Huta (18,3 km), są w realizacji w systemie „Projektuj i Buduj”, a kierowcy powinni pojechać nimi w 2022 r. Natomiast jeszcze w tym roku skorzystamy z dwóch odcinków S7 pomiędzy Lubniem i Rabką Zdrój (Lubien – Naprawa i Skomielna Biała – Rabka, łącznie ponad 21 km), a tunelem pod górą Luboń Mały pojedziemy w 2021 r. - wyjaśniła Dyrekcja.

W komunikacie GDDKiA podkreśliła, że z końcem 2023 r., po zakończeniu budowy S7 od granicy woj. małopolskiego do Szczepanowic, będzie można przejechać dwujezdniową drogą szybkiego ruchu z Gdańska do Rabki Zdroju. Dalej, do Nowego Targu, dojedziemy również dwujezdniową drogą klasy GP. W realizacji w systemie „Projektuj i Buduj” jest odcinek DK47 od Rdzawki do Nowego Targu (16,1 km).

