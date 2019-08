QuarticOn liczy na skalowanie biznesu dzięki sprzedaży w modelu SaaS



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - QuarticOn uruchomił sprzedaż swojego systemu w modelu SaaS i liczy na skalowanie biznesu i pozyskanie dużej liczby klientów z wielu zagranicznych rynków jednocześnie, poinformował prezes Paweł Wyborski.

"Wejście w nowy kanał sprzedaży jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju QuarticOn. Ze względu na swój zasięg - ok. 2 mln sklepów w segmencie SOHO (small office / home office) - oraz proces sprzedaży, który odbywa się w pełnym modelu SaaS, ten segment rynkowy jest dla spółki niezwykle atrakcyjny. Pozwala QuarticOn na skalowanie biznesu i pozyskanie dużej liczby klientów z wielu zagranicznych rynków jednocześnie" - powiedział Wyborski, cytowany w komunikacie.

"Pojawienie się na platformie Shoptet to pierwszy krok w realizacji naszego planu związanego z obecnością spółki na platformach e-commerce. Aktualnie jesteśmy w procesie weryfikacji naszej aplikacji na platformie Shopify, w końcowej fazie tworzenia są również aplikacje na inne platformy. Dodatkowo, poza wzmacnianiem naszej obecności na platformach, uruchomiliśmy zupełnie nowy program partnerski. Chcemy, aby QuarticOn był spółką aktywnie działającą w trzech kanałach sprzedażowych (B2B, partnerskim i SaaS), oferującą dopasowane do potrzeb różnych grup klientów nowoczesne usługi i nowatorskie rozwiązania oparte o realną AI" - dodał prezes.

Usługi SaaS spółka uruchomiła na skupiającej ponad 18 tys. sklepów online platformie Shoptet, która jest największym dostawcą rozwiązań technologicznych w Czechach i na Słowacji.

Jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez QuarticOn jest integracja z zewnętrznymi platformami e-commerce, takimi jak np. Shoptet, Shopify czy CreativeSites, które pozwolą na udostępnienie narzędzi spółki szerokiemu gronu sklepów korzystających z usług tych platform, w pełnym modelu SaaS.

Technologia QuarticOn udostępniona na Shoptet.cz i Shoptet.sk pozawala m.in. na personalizację sklepu internetowego, wybór odpowiedniej strategii rekomendacji i automatyczne segmentowanie klientów, a także na zoptymalizowanie obszaru marketingu internetowego (EMA, Email Marketing Automation). Dzięki systemowi Spółki e-sklepy mogą istotnie zwiększyć zaangażowanie swoich klientów i współczynnik konwersji, zmniejszyć wskaźnik odrzuceń czy rozwiązać problem porzuconego koszyka, co przekłada się na zwiększenie sprzedaży, w tym średniej wartości realizowanego zamówienia.

"Już w pierwszej godzinie od rozpoczęcia sprzedaży, pozyskaliśmy 54 sklepy z Czech, Słowacji i Węgier, które uruchomiły bezobsługowo trial systemu. To pozwala z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój nowego modelu sprzedaży" – dodał założyciel i CEO QuarticOn.

QuarticOn to technologiczna spółka oferująca, oparte na technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, rozwiązania wsparcia branży e-commerce. Zadebiutował na NewConnect na początku 2019 r.

(ISBnews)