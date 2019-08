Elektrotim ma umowy z Tauronem Dystrybucja na łącznie 12,7 mln zł netto



Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Elektrotim zawarł z oddziałami Taurona Dystrybucja we Wrocławiu i Legnicy umowy o łącznej wartości 12,68 mln zł netto, podała spółka.

"Przedmiotem każdej z ww. umów jest wykonanie na rzecz poszczególnych Oddziałów Tauron Dystrybucja S.A. zadania pn. Rozbudowa infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej działającego na obszarze Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu oraz Oddział w Legnicy. Realizacja każdej z umów obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej i techniczno-prawnej na podstawie założeń technicznych inwestycji wskazanych w umowie oraz wybudowanie lub/i zmodernizowanie i przekazanie zamawiającemu do użytkowania, lokalizacji zamawiającego, zgodnie z zatwierdzoną przez zamawiającego dokumentacją projektową" - czytamy w komunikacie.

Termin końcowy realizacji każdej z umów został ustalony na dzień 30.11.2020 r., podano także.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2018 r. miał 310,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)