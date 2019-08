Wskaźnik Europe Stoxx 600 zniżkuje o 0,3 proc.

Na giełdzie we Frankfurcie we wtorek spada kurs akcji spółki Henkel - o 4,6 proc. Firma obniżyła swój guidance na 2019 r.

Spółka LVHM traci 1,2 proc. w reakcji na pogłębienie akcji protestacyjnych w Hongkongu.

Trwające od wielu tygodni protesty pogrążyły Hongkong w najbardziej politycznym kryzysie od jego przyłączenie do ChRL w 1997 roku. Są one skierowane przeciwko lokalnym władzom i zgłoszonemu przez nią projektowi nowelizacji prawa, która umożliwiłaby m.in. ekstradycję do

Chin kontynentalnych.

Na rynkach pojawił się inny czynnik ryzyka - napięta sytuacja w Argentynie.

Prezydent Argentyny Mauricio Macri obiecał, że zwycięży w październikowych wyborach prezydenckich i tym samym odwróci wynik niedzielnych prawyborów, które wygrał kandydat opozycji Alberto Fernandez.

Zwycięstwo Fernandeza w niedzielnych prawyborach spowodowało głęboką, największą od 18 lat zapaść na argentyńskich rynkach, m.in. akcji i obligacji. W poniedziałek notowania na giełdzie w Buenos Aires spadły o prawie 38 proc. w porównaniu do piątkowego zamknięcia. Osłabła także argentyńska waluta.

Tymczasem inwestorzy czekają na gołębie sygnały z globalnych banków centralnych, ponieważ napięcia w handlu pomiędzy USA a Chinami nie wykazują oznak osłabienia. Na dodatek, z globalnej gospodarki docierają sygnały o pogarszaniu się jej kondycji.

"Nie ma oznak zbliżającego się ożywienia gospodarczego, nie ma rozwiązanego sporu handlowego pomiędzy USA a Chinami, nie ma porozumienia w sprawie brexitu - to dlatego konieczna jest ostrożność" - mówi Ulrich Urbahn, szef ds. strategiii i badań aktywów w Jon Berenberg Gossler & Co.

Przebywający w Londynie John Bolton, doradca prezydenta USA Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego, oświadczył w poniedziałek, że Waszyngton "chce być pomocny w brexicie" i entuzjastycznie poprze brexit bezumowny, jeśli tak zdecyduje brytyjski rząd.

Wielka Brytania powinna opuścić UE 31 października, ale kraj od miesięcy tkwi w politycznym impasie dotyczącym warunków wyjścia ze Wspólnoty.

Nowy premier Boris Johnson zażądał od Brukseli renegocjacji umowy wyjścia i zagroził, że jeśli UE nie spełni jego oczekiwań, zdecyduje się na brexit bez umowy, który zdaniem wielu polityków i ekspertów będzie szkodliwy dla gospodarki i bezpieczeństwa obu stron.

Na rynku walutowym euro kosztuje 1,1188 USD, o 0,2 proc. w dół, a brytyjski funt zniżkuje o 0,3 proc. do 1,2045 USD.

Rentowność 10-letnich UST jest na poziomie 1,62 proc., po spadku o 2 pb.

Ropa na NYMEX tanieje o 0,5 proc. do 54,64 USD/b.

Złoto zyskuje 0,7 proc. do 1.522,20 USD za uncję.

Indeksy w Europie - godz. 09.25

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3316,87 -0,29 DAX Niemcy 11642,05 -0,32 FTSE 100 W.Brytania 7217,01 -0,13 CAC 40 Francja 5294,74 -0,29 IBEX 35 Hiszpania 8630,80 -0,53 FTSE MIB Włochy 20147,41 -0,57

