Niemcy zlikwidują częściowo podatek solidarnościowy? "To próba podzielenia narodu"

Źródło: PAP

Plany częściowej likwidacji podatku solidarnościowego to główny temat komentarzy niemieckiej prasy we wtorek. Media zgodnie krytykują pomysł w jego obecnej formie, gdzie część podatników nadal będzie musiała płacić "Soli" i uważają to za złamanie konstytucji.