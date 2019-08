Resort wyjaśnił, że chodzi o przepisy, które umożliwiają stosowanie kas rejestrujących w postaci oprogramowania, które będzie można zainstalować np. na smartfonach czy tabletach. Ma to być alternatywa dla obecnie użytkowanych kas w tradycyjnych. "Jest to nowe rozwiązanie, które spełnia oczekiwania podatników i obniża koszty stosowania kas rejestrujących" - wyjaśniło MF.

W projekcie określono również minimalne wymagania techniczne skierowane do producentów, którzy chcieliby przygotować odpowiednią aplikację dla podatników

Projekt został skierowany do konsultacji 12 sierpnia 2019 r. Jest on dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Konsultacje potrwają do 28 sierpnia 2019 r.

>>> Czytaj też: Usługi fintechów coraz powszechniejsze