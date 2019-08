"CPK rozpoczyna proces konsultacji wymagań strategicznych dla elementów infrastruktury planowanego lotniska »Solidarność«" - poinformowała w poniedziałek spółka. Jak przekazano, uwagi do tzw. briefu strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego można zgłaszać od poniedziałku do końca października. Warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest rejestracja i podpisanie zobowiązania do zachowania poufności.

Spółka tłumaczy, że proces konsultacji ma na celu weryfikację i uzupełnienie przyjętych wstępnych wymagań w oparciu o wiedzę, ekspertyzę i doświadczenie zainteresowanych.

"Firmy i osoby, które zgłoszą się do najnowszego etapu konsultacji i zostaną do niego przez spółkę CPK dopuszczone, otrzymają dostęp do 350-stronicowego briefu strategicznego nowego lotniska. Po zalogowaniu będzie można – przy pomocy specjalnego formularza – wprowadzać propozycje zmian i uzupełnień dotyczących planowanej infrastruktury. Brief jest efektem dotychczasowych uzgodnień z partnerami branżowymi inwestycji" - czytamy w komunikacie.

Spółka przekazała, że cały proces ma charakter doradczy. "Zgłoszone uwagi mogą, lecz nie muszą zostać włączone do dalszego etapu prac. Priorytetem CPK jest uwzględnienie wymogów reprezentatywnych dla wszystkich kategorii interesariuszy, niemniej jednak nie można wykluczyć, że pewne kompromisy okażą się konieczne" - napisano.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

>>> Czytaj też: Budowa CPK zacznie się od inwentaryzacji przyrodniczych: chodzi o ochronę środowiska