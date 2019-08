"Europejska susza jest wyzwaniem dla rolników i konsumentów z całej wspólnoty. Polski rząd jest gotowy na tegoroczną pomoc suszową. Równolegle ruszamy z programami małej retencji i wapnowania gleb, które zabezpieczą polskich gospodarzy przed skutkami suszy w przyszłości" - czytamy na Twitterze premiera.

Szef rządu odwiedził w piątek 100-hektarowe gospodarstwo rolne w Miedźnie. Mówił o rządowym "Planie dla wsi", podkreślił, że "silne rolnictwo i silna polska wieś to jest polski interes narodowy".

"Wiadomo, że w rolnictwie występuje bardzo wiele problemów, chociażby w tym roku, po raz kolejny nawiedziła nas bardzo poważna susza. W zeszłym roku przeznaczyliśmy na rekompensaty skutków z tytułu suszy ponad 2,2 mld zł.

Morawiecki zaapelował, aby to szacowanie strat odbywało się jak najsprawniej. "Mamy świadomość, że co się stało, to się nie odstanie; musimy temu przynajmniej w jakiś sposób przeciwdziałać poprzez rekompensaty" - powiedział.

Według ostatnich szacunków ministerstwa rolnictwa, Z powodu suszy straty ponosi ok. 175 tys. gospodarstw, niedobór wody jest notowany na powierzchni ok. 2,5 mln hektarów.

