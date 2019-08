Podpisano umowę ws. budowy drugiego odcinka trasy N-S. Koszt inwestycji to 26,4 mln zł

Źródło: PAP

Do września 2021 roku ma powstać drugi odcinek trasy N-S w Radomiu, łączący osiedle Południe z węzłem w ulicy Młodzianowskiej. We wtorek podpisano umowę z wykonawcą – firmą Strabag. Koszt inwestycji to ponad 26,4 mln zł.