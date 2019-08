Źródło: PAP

Korzystne parametry wzrostu gospodarczego Polski dają podstawę, by oczekiwać wzrostu PKB w 2019 r. o 4,5 proc. - oceniła w komentarzu do danych GUS minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Inflacje we wrześniu może sięgnąć 2,9 proc. - dodała.