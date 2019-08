Przedstawiciel administracji powtórzył podaną przez prezydenta Trumpa informację, że przekłada wizytę z powodu niebezpiecznego huraganu Dorian.

W trakcie konferencji telefonicznej z dziennikarzami podkreślił, że zaangażowanie w 5G ma na celu ochronę - teraz i w przyszłości - przed nieautoryzowanym dostępem i zakłóceniami sieci 5G przez przeciwników wykorzystujących telekomunikację.

"Polska i Stany Zjednoczone blisko współpracują, by sprostać bilateralnym i multilateralnym globalnym wyzwaniom, w tym nad inicjatywami związanymi z globalnym bezpieczeństwem energetycznym, zwalczaniem międzynarodowego terroryzmu, zapewnieniem bezpieczeństwa telekomunikacji oraz promowaniem ogólnego dobrobytu gospodarczego" – wyliczył mówca.

Odpowiadając na pytania związane ze zniesieniem obowiązku wizowego dla Polaków podróżujących do Ameryki, uzależniał to od spełnienia znanego wymogu, aby odsetek odmów wydania wiz spadł poniżej 3 proc.

Szef MSZ: Każdy termin wizyty Trumpa będzie dobry

Każdy termin wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa będzie dobry, jeśli będzie odpowiadał obu prezydentom; myślę, że ten termin znajdziemy - powiedział w piątek szef MSZ Jacek Czaputowicz. Wyraził przy tym zadowolenie, że w niedzielę przybędzie do Polski wiceprezydent Mike Pence.

W piątek w Warszawie gościł doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton, z którym spotkał się m.in. Jacek Czaputowicz. O możliwy nowy termin wizyty Trumpa szef MSZ został zapytany na konferencji prasowej po rozmowach z ministrem spraw zagranicznych Hiszpanii Josephem Borrellem.

Czaputowicz podkreślił, iż polska strona liczyła na wizytę bilateralną Trumpa przy okazji jego udziału w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. "Jak wiemy, ze względów wewnętrznych, przewidywanej katastrofy naturalnej na południu Stanów Zjednoczonych prezydent Donald Trump zdecydował, że w tym momencie powinien zostać z Amerykanami. My to przyjmujemy, cieszymy się, że na czele delegacji do udziału w tych uroczystościach będzie stał wiceprezydent Mike Pence, bardzo wysoka reprezentacja, właściwa" - powiedział szef MSZ.

Dodał, że w poniedziałek zostaną przeprowadzone rozmowy dwustronne Mike Pence'a z prezydentem Andrzejem Dudą. "Część tego programu przewidzianego na przyjazd prezydenta Trumpa będzie zapewne zrealizowana, natomiast rzeczywiście oczekujemy na potwierdzenie innej daty przyjazdu prezydenta Trumpa do Polski" - oświadczył Czaputowicz.

Dodał, że każdy termin wizyty amerykańskiego przywódcy będzie dobry, jeśli będzie odpowiadał obu prezydentom - Dudzie i Trumpowi. "Myślę, że ten termin znajdziemy" - powiedział szef MSZ.

O nowej dacie przyjazdu prezydenta USA do Polski szef polskiego MSZ rozmawiał też z Johnem Boltonem. "Zostało mi zakomunikowane, że następuje sprawdzanie kalendarza prezydentów, żeby ustalić datę tej wizyty" - dodał Czaputowicz.

