Rzecznik rządu powiedział w TVP Info, że rozmowy Morawieckiego z Pence'em będą dotyczyły "części technologicznej".

"Dzisiaj będą rozmowy dotyczące nowych technologii (...) będzie deklaracja dot. bezpieczeństwa budowania sieci 5G (...) dzisiaj będzie podpisywane, a później przechodzimy do konkretów - czyli do kwestii badań naukowych w tym zakresie, tworzenia ram bezpieczeństwa dla nowej sieci telefonii komórkowej i w końcu docelowo trzeba będzie również wybrać dostawcę, a jak wiemy, to też budzi pewne kontrowersje" - powiedział Müller.

Dodał, że Polska jest na bardzo zaawansowanym poziomie w zakresie wdrażania nowej technologii 5G. "Ale poczekajmy, niech też jakieś oferty przyjdą na stół, wtedy będziemy decydować" - zaznaczył Müller.

Rzecznik rządu powiedział PAP, że deklarację podpiszą premier Morawiecki i wiceprezydent Pence.

