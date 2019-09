Mamy problem, bo dziś nakłady na cyfryzację, informatyzację, niestety odbiegają od tego, co dzieje się w Unii Europejskiej - mówi rozmówca DGP.

Cyfryzacja przedsiębiorstw czy podatków wymaga od nas pewnej zmiany struktury organizacji w firmie. Ma to swoje pozytywne elementy, takie jak na przykład to, że pewne procesy automatyzujemy. W związku z tym nie musimy zatrudniać dodatkowego pracownika, bo system informatyczny zrobi to za nas. Przy takim rynku pracy, jaki dzisiaj mamy w Polsce i brakuje pracowników, ta cyfryzacja jest bardzo ważna - dodał Paweł Ciski.

