Creepy Jar liczy na min. 4-letni cykl życia 'Green Hell', szykuje nowe tryby



Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Gra "Green Hell" studia Creepy Jar zostanie dziś oficjalnie udostępniona, podała spółka. Liczy, że cykl życia gry to minimum 4 lata, tym bardziej, że trwają zaawansowane prace nad trybem co-op, a także wersjami konsolowymi.

"Już dziś od godziny 15.00 czasu środkowoeuropejskiego będzie można kupić pełną wersję gry 'Green Hell' - najbardziej obiecującego tegorocznego polskiego tytułu. Wsparcie platformy Steam oraz licząca blisko pół miliona lista oczekujących rozbudza nadzieję na rynkowy hit. Tym bardziej, że ten symulator przetrwania w dżungli amazońskiej autorstwa warszawskiego studia Creepy Jar znalazł już ponad 200 000 nabywców w wersji early access" - czytamy w komunikacie.

"Jesteśmy pewni, że dostarczamy produkt najwyższej jakości, którego cykl życia - podobnie jak konkurencji - to 4 i więcej lat. Tym bardziej, że trwają już zaawansowane prace nad trybem co-op, a także wersjami konsolowymi, które trafią do sprzedaży w 2020 r." - zapowiedział prezes Creepy Jar Krzysztof Kwiatek, cytowany w komunikacie.

Od początku premiery w trybie early access w czerwcu 2018 r. "Green Hell" trafił do czołówki bestsellerów platformy Steam. Grę oceniło już ponad 3 700 graczy, a średnia ocen pozytywnych to wciąż 83% mimo formuły early access. Również dzisiejsza premiera pełnej wersji gry może liczyć na wsparcie Steam.

"Steam poprosił o przygotowanie dużych i małych banerów, liczymy więc że pojawimy się w jakiejś formie zarówno w tzw. content hub, jak i stronie głównej. Dodatkowo, jeśli nie przede wszystkim, wszyscy użytkownicy early access dostaną informację o premierze, co jest potężnym wsparciem" - podkreślił Kwiatek.

Creepy Jar jest producentem gier komputerowych, specjalizującym się w gatunku premium indie survival. Menedżerowie spółki mają doświadczenie z Techland. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2018 r.

(ISBnews)