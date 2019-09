Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,1 proc. do 2.189,21 pkt., WIG zwyżkował 0,1 proc. do 57.949,46 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,2 proc. do 3.815,31 pkt., a sWIG80 spadł 0,1 proc. do 11.583,59 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 749 mln zł, z czego 668 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

DAX zyskał 0,69 proc., a S&P500 zwyżkował 0,27 proc. o 17.20.

WIG20 po otwarciu wszedł w fazę trendu wzrostowego, którą zakończył ok. godz. 11.00 po osiągnięciu ok. 2.200 pkt., a następnie do końca sesji zniżkował, by zakończyć sesję minimalnie powyżej wtorkowego zamknięcia.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA miały miejsce zwyżki, najsilniejsze na parkietach rosyjskim, czeskim i tureckim.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Dino Polska – w górę o 5,1 proc., Santander Bank Polska – ze zwyżką o 2,3 proc. i Lotos – wzrost o 2,3 proc. Zwyżkowała także cena CD Projekt – o 1,2 proc.

Kurs Dino Polska ustanowił historyczne maksimum - od początku roku cena akcji handlowej spółki wzrosła o ok. 67 proc.

W trakcie sesji na rynek napłynęła informacja agencji Bloomberg, że analityk DM BOŚ Tomasz Rodak obniżył rekomendację dla akcji CD Projekt do „trzymaj” z „kupuj”, wyznaczając cenę docelową na poziomie 259 zł.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Cyfrowy Polsat – w dół o 2,3 proc., mBank – ze spadkiem o 1,1 proc. i PZU – ze zniżką o 1,0 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Ciechu – wzrost o 7,9 proc., Bogdanki – w górę o 5,5 proc. i Celon Pharmy – ze zwyżką o 3,9 proc. Zwyżkowała także cena Echo Investment – o 0,3 proc.

We wtorek po sesji Ciech poinformował, że EBITDA znormalizowana w II kw. 2019 roku wyniosła 175,7 mln zł wobec 174,1 mln zł konsensusu PAP Biznes, a zysk netto jednostki dominującej Ciechu wyniósł 19,4 mln zł.

Analityk DM Trigon Michał Kozak ocenił w raporcie porannym, że „wyniki oczyszczone są o 7 proc. wyższe od naszej prognozy i od oczekiwań rynkowych – stąd reakcja może być lekko pozytywna”.

Jego zdaniem, „struktura wyników wskazuje na lepszy odczyt w sodzie i nieco słabszy w organice, od naszych prognoz. Wynik raportowany był niższy o komunikowany dwa dni temu one-off w postaci odpisu w Rumunii i rezerwę na program motywacyjny (nie skorygowano w EBITDA znormalizowanej)".

Prezes zarządu Ciechu Dawid Jakubowicz w wywiadzie dla PAP Biznes wskazał, że w trzecim kwartale sytuacja na rynkach, na których działa grupa - jest dobra. Wyjątkiem jest segment automotive, na którym jednak grupa ma niewielką ekspozycję.

"Widzimy lekkie odbicie w Chinach, widzimy silny popyt na sodę i sód, widzimy dobre ceny. Patrzymy optymistycznie na trzeci kwartał” – powiedział prezes Jakubowicz.

W trakcie sesji Echo Investment podało, że Echo-Opolska Business Park, spółka zależna Echo Investment, zawarła z EPP Development 6 przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład kompleksu biurowego O3 Business Campus położonego w Krakowie - cena sprzedaży wyniosła 40,3 mln euro.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Auto Partner – spadek o 15,2 proc., Trakcji – w dół o 7,7 proc. i Benefit Systems – ze zniżką o 6,2 proc.

We wtorek po sesji spółka Auto Partner podała szacunkowe wyniki finansowe za II kw. 2019 - na poziomie skonsolidowanym miała 392,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (spadek o 29,5 proc. rdr), 19,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej (-13,2 proc. rdr) i 13,5 mln zł zysku netto (-23,9 proc.).

Z prognoz analityków wynikało, że grupa uzyska 392,0 mln zł sprzedaży, 27,4 mln zł zysku na działalności operacyjnej, 29,8 mln zł zysku EBITDA i 20,1 mln zł zysku netto. (PAP Biznes)