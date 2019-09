Sieć detaliczna PKN Orlen na Słowacji powiększy się o 7 stacji



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sieć detaliczna Grupy Orlen powiększy się o 7 nowych stacji na Słowacji, podała spółka. To kolejny krok do poszerzenia działalności biznesowej na słowackim rynku, gdzie koncern należy do znaczących hurtowych dostawców paliw.

"Na Słowacji wypracowaliśmy mocną pozycję na hurtowym rynku paliw. Trafia tam także ponad 30 produktów rafineryjnych i petrochemicznych pochodzących z Grupy Orlen. Nasze wieloletnie zaangażowanie w prowadzenie działalności biznesowej i dobre rozpoznanie rynku słowackiego daje nam solidne podstawy do budowy kompetencji również w segmencie detalicznym. Zaczynamy od kilku obiektów, ale naszą ambicją w perspektywie 2-3 lat jest osiągniecie pozycji jednego z kluczowych operatorów stacji paliw. Chcemy inwestować w detal na Słowacji w perspektywie długoterminowej. Jest to także ważny etap rozwoju Grupy Orlen w Europie Środkowej" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Słowacja jest piątym krajem po Polsce, Czechach, Niemczech i Litwie, na którym funkcjonują stacje Grupy Orlen. Od pierwszego półrocza 2019 r., pod marką Benzina, funkcjonuje tam jedna stacja testowa koncernu, która spełniła założenia biznesowe. Nowe obiekty zostaną przejęte od jednego operatora i zostaną przebudowane. Nowe stacje paliw zgodnie z założeniami mogą zasilić słowacką sieć detaliczną grupy

w najbliższych tygodniach, poinformowano.

Warunkiem finalizacji transakcji będzie zgoda słowackiego urzędu antymonopolowego. Na rynku słowackim funkcjonuje obecnie ok. 900 stacji paliw, z których blisko połowa zarządzana jest przez 3 największych operatorów.

Zgodnie z założeniami, słowacka część sieci Grupy Orlen ma odpowiadać standardom oferty i obsługi swojego czeskiego odpowiednika. Obiekty będą dysponować ofertą paliw Efecta oraz Verva, a także gastronomii dostępnej w ramach konceptu Stop Cafe. Produkty pozapaliwowe dystrybuowane w słowackiej sieci będą pochodzić zarówno od lokalnych, jak i polskich oraz czeskich producentów, czytamy dalej.

"W pierwszej fazie skupiliśmy się na negocjacjach obejmujących wynajem lub przejęcie istniejących stacji, w przyszłości nie wykluczamy jednak budowy całkiem nowych obiektów, w tym również samoobsługowych. Zapowiadaliśmy, że do końca tego roku możliwe jest dojście do poziomu 10 stacji paliw na Słowacji i jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia tego celu. Kluczowym wyznacznikiem tempa rozwoju pozostają jednak przyjęte parametry biznesowe" - dodał prezes Unipetrolu Tomasz Wiatrak.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)