PHN: Kolejne emisje obligacji nie wcześniej niż w przyszłym roku



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) planuje emisję kolejnej transzy obligacji w ramach 7-letniego programu o wartości nominalnej do 1 mld zł nie wcześniej niż w przyszłym roku, poinformował prezes Marcin Mazurek.

"Przewidujemy kolejne emisje, jednak nie wcześniej niż w przyszłym roku" - powiedział Mazurek podczas konferencji prasowej.

"Cieszymy się, że pierwsza emisja spotkała się z przychylnym przyjęciem inwestorów. Kolejne będą nie wcześniej niż w 2020 r., ponieważ chcielibyśmy pokazać wyniki kolejnych okresów, by inwestorzy mieli do czego się odnieść, by podjęli decyzję na podstawie efektów naszej pracy, a nie tylko planów. Wielkość emisji uzależniamy od stanu zaawansowania inwestycji i oczywiście sytuacji na rynku" - dodał.

W kwietniu PHN wyemitował 160 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 160 mln zł w ramach programu emisji obligacji. Środki pochodzące z emisji obligacji zapewniają źródło finansowania dla realizacji certyfikowanych komercyjnych projektów inwestycyjnych - trzech budynków biurowych w standardzie klasy A w Warszawie tj. nowoczesnego wieżowca przy ul. Świętokrzyskiej 36, budynku biurowego przy ul. Stawki 2 (Intraco Prime) i biurowca przy al. Prymasa Tysiąclecia 83 oraz zespołu biurowego w standardzie klasy A w Gdyni (Marina Office).

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)