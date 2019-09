W związku z zapowiedzianym na niedzielę otwarciem dla pasażerów trzech nowych stacji metra, niezbędna jest instalacja aktualnych oznaczeń zarówno na nowych jak i już działających stacjach oraz w kursujących składach. Jak poinformował Kunert sam koszt tablic i naklejek dla II linii metra to koszt ok. 56 tysięcy złotych. Natomiast cena wymiany oznaczeń w pociągach to blisko 33 tysiące złotych.

Jak poinformował Kunert na pierwszej linii metra, na stacjach i w pociągach, trzeba będzie wymienić naklejki ze schematami komunikacji. Dodatkowo w składach zmiany wymagają informacje o trasie metra umieszczone nad wejściem do każdego z wagonów. "Oznaczenia nad drzwiami będą wymienione jeszcze przed pierwszym dniem kursowania, natomiast mapy będą wymieniane sukcesywnie" - powiedział rzecznik ZTM pytany o harmonogram prac.

Na drugiej linii metra dodatkowo zostaną wymienione tablice informujące o kierunkach metra. "Musimy wymienić wszystkie tablice informujące o tym, że metro jedzie na stację +Dworzec Wileński+ na te z napisem +Trocka+" - dodał Kunert.

Otwierane w niedzielę stacje to - Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. W tym tygodniu wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera poinformował, że pozytywnie zakończyły się kontrole na wszystkich stacjach II linii metra na Targówku. W piątek podczas konferencji prasowej przekazał, że pozwolenie na ich użytkowanie zostało wydane.

Również w piątek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział na niedzielę otwarcie trzech stacji. "Już dzisiaj mogę Państwa zaprosić w niedzielę na otwarcie nowych stacji. Spotkamy się w niedzielę i będziemy mogli nim (metrem - PAP) pojechać za darmo" - powiedział Trzaskowski w nagraniu zamieszczonym na Twitterze. Przypomniał również, że ta inwestycja kosztowała ponad miliard złotych, z czego trzy czwarte to pieniądze z Unii Europejskiej.(PAP)

autor: Piotr Łapiński