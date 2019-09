ASM Group wraz z ECE (Grupa Otto) otworzył pop-up store w Essen



Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - ASM Group wraz z partnerem ECE uruchomiło innowacyjną przestrzeń sprzedaży detalicznej, podała spółka. Spółka stworzyła stacjonarny park doświadczeń "It's All About Stories" łączący formuły pop-up, concept store i lokalizację eventową. Zlokalizowany w centrum handlowym w Essen, umożliwia markom prezentację swoich produktów w stylu showroomów oraz zmianę asortymentu w 8-tygodniowych interwałach tematycznych.

"Ta nowa inicjatywa międzynarodowej platformy sprzedażowej ASM Group Europe dostarcza konsumentom niezapomnianych, niespotykanych dotąd doznań zakupowych. Dajemy im to, czego nie mogą dać zakupy przez internet i w przeciętnym sklepie. To pełne zaangażowanie zmysłów, możliwość wypróbowania produktów oraz bezpośredni kontakt z markami. Firmy zaś otrzymują od nas w pełni zintegrowane rozwiązania, umożliwiające zwiększenie sprzedaży i możliwość sprawnego i elastycznego wprowadzenia produktów na nowy rynek. Sklep w Essen to w założeniu nasza pierwsza z wielu tego typu inwestycji w Europie" - powiedział założyciel i prezes ASM Group Adam Stańczak, cytowany w komunikacie.

Motyw przewodni, a z nim asortyment "It's All About Stories" będzie się zmieniał co dwa miesiące. Partnerzy będą mogli prezentować swoje produkty w elastycznie konfigurowalnej przestrzeni w ramach umów krótkookresowych, a przestrzeń może być rezerwowana na wyłączność lub współdzielona z uzupełniającymi się sprzedawcami. Wielofunkcyjny, modułowy układ powierzchni 540 m2 pozwala na wszechstronną prezentację marki w styczności z klientem, podano również.

"Projekt w Essen to efekt wielomiesięcznych przygotowań wsparty przez szanowanego partnera i nasze wcześniejsze akwizycje w regionie DACH. Nasze wspólne, zdobyte tu doświadczenie ma procentować w przyszłości. Razem chcemy zmieniać oblicze współczesnego handlu" - dodał Stańczak.

Grupa kapitałowa ASM Group S.A. jest istniejącą od 20 lat spółką holdingową, zarządzającą grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki zależne specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Grupa prowadzi działalności na terenie Polski, Włoch oraz w krajach DACH (Niemiec, Austrii i Szwajcarii), gdzie obsługuje kilkuset klientów. ASM Group S.A. zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

ECE jest developerem i operatorem centrów handlowych, realizującym duże projekty na rynku nieruchomości, takie jak siedziby firm, budynki biurowe i przemysłowe, centra logistyczne, hotele oraz strefy miejskie. ECE jest obecny w 11 krajach i zarządza 195 centrami handlowymi.

(ISBnews)