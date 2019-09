Kostadin Slavkoski został powołany do zarządu Asseco SEE



Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) powołała Kostadina Slavkoskiego na stanowisko członka zarządu, ze skutkiem od 1 października 2019 r., podała spółka.

"Pan Slavkoski rozwijał swą karierę zawodową jako ekspert w dziedzinie rozwoju oprogramowania (software development) w spółkach grupy kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. przez ponad 20 lat. W 2018 roku został prezesem zarządu Asseco SEE dooel w Macedonii.

Od 2009 r. do 2018 r. pan Slavkoski był członkiem zarządu ASSECO SEE dooel w Macedonii i kierował operacjami segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym. Od 2017 roku jest członkiem zarządu w Asseco SEE eood w Bułgarii, gdzie również odpowiada za operacje segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym" - czytamy w komunikacie.

Ponadto jest osobą odpowiedzialną za operacje segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym spółek Asseco SEE w Albanii i Kosowie.

Wcześniej pracował jako kierownik jednostki centralnego systemu bankowego w Macedonii i Serbii, a także jako kierownik produktu, konsultant i programista, podano także.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)