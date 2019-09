Ciech Soda Romania zmuszona do postoju, trwa analiza dot. przyszłości zakładu



Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Wstrzymanie dostaw pary technologicznej wskutek wypowiedzenia umowy przez jej jedynego dostawcę, zmusiło Ciech Soda Romania (CSR) do tymczasowego zatrzymania produkcji, podał Ciech. Spółka wykorzysta wymuszony postój w celu konserwacji urządzeń. Ciech jest gotowy do kontynuowania rozmów z dostawcą pary, elektrociepłownią CET Govora (CET), ale w obliczu dotychczasowego braku porozumienia odnośnie ceny, prowadzi analizy potencjalnych kolejnych kroków dotyczących przyszłości zakładu. Dalsze kierunkowe decyzje w tej sprawie zostaną podjęte do końca roku.

Jednocześnie Ciech wskazuje, że ewentualne trwałe zatrzymanie produkcji w Rumunii nie powinno zagrozić osiągnięciu celu znormalizowanej EBITDA grupy w wysokości ponad 900 mln zł w 2021 r., określonego w aktualnej strategii Grupy.

"W czerwcu br. elektrociepłownia CET, jedyny dostępny dostawca pary technologicznej, wypowiedziała CSR umowę na dostawy pary, jednocześnie proponując podwyżkę jej ceny o 135% w stosunku do roku 2018 (wliczając koszt certyfikatów CO2). W związku z brakiem porozumienia, mimo otwartej postawy Ciech, w sierpniu spółka poinformowała o przygotowaniu do możliwego zatrzymania zakładu w Rumunii. Kolejne tury rozmów przeprowadzone w ostatnich tygodniach nie przyniosły rezultatu, a zaproponowana cena pary przez CET była nadal wyższa o ok. 120% w porównaniu do 2018 roku (z uwzględnieniem kosztów CO2). Ciech nie jest w stanie zaakceptować jakiejkolwiek podwyżki w stosunku do dotychczas obowiązującego poziomu ceny, ponieważ powodowałaby ona trwałą nierentowność działalności biznesowej" - czytamy w komunikacie.

Mimo tymczasowego wstrzymania produkcji, Ciech jest nadal otwarty na rozmowy z CET dotyczące wznowienia dostaw pary, natomiast jednocześnie prowadzi zaawansowane analizy dotyczące dostępnych opcji, w tym m.in. pozyskania nowego źródła pary o racjonalnym koszcie. Grupa prowadzi analizę możliwości wznowienia produkcji po przestoju, który może trwać do momentu pojawienia się ekonomicznie racjonalnego rozwiązania. Dla zapewnienia możliwości generowania przez CSR zysków w przyszłości, konieczne jest zawarcie długoterminowych umów ze wszystkimi strategicznymi dostawcami (kamień wapienny, solanka), gwarantujących przewidywalność kosztową w kolejnych latach, podano także.

"Tymczasowe zatrzymanie produkcji daje nam możliwość analizy dostępnych opcji - każdą z nich uważnie rozważamy. Niestety, do czasu pozyskania racjonalnego kosztowo źródła pary, nie widzimy możliwości prowadzenia rentownej działalności biznesowej w Rumunii, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na to, żeby straty CSR obciążały wynik całej grupy. Każda podwyżka ceny pary technologicznej ponad poziom obowiązujący do 18 września spowodowałaby straty rumuńskiej fabryki. W tej sytuacji jednym racjonalnym rozwiązaniem jest tymczasowe zatrzymanie produkcji" - skomentował prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

Ciech przygotował optymalny pakiet osłonowy dla pracowników, uwzględniający program dobrowolnych odejść, działania z zakresu outplacementu i możliwą relokację części pracowników do innych fabryk grupy, podano także.

"Ewentualne trwałe zatrzymanie zakładu w Rumunii nie powinno zagrozić osiągnięciu celu EBITDA (Z) Grupy Ciech w wysokości ponad 900 mln zł w 2021 roku, określonego w aktualnej strategii grupy. W ciągu ostatnich kilkunastu lat Ciech uratował rumuńskie zakłady przed bankructwem oraz podejmował ogromne wysiłki w celu ich rozwoju. W latach 2006-2018 Grupa Ciech zainwestowała w Rumunii ponad 100 mln euro, dzięki czemu gruntownie zmodernizowała proces produkcji oraz rozbudowała moce produkcyjne fabryki. Dzięki zrealizowanym inwestycjom produkty Ciech Soda Romania trafiają m.in. do Europy, Azji czy Afryki" - czytamy dalej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

