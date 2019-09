Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Gra "Food Truck Simulator", wyprodukowana przez Drago Entertainment, którego udziałowcem jest Movie Games, będzie miała swą premierę w 2020 r., podało Movie Games. W osobnym komunikacie Drago Entertainment poinformowało, że udostępniło zapowiedź gry "Food Truck Simulator" w serwisie Steam. Gra wpisuje się w zdobywający coraz większą popularność gatunek symulatorów. To drugi z pięciu mniejszych tytułów, zapowiedzianych przez spółkę w br.



"Food Truck Simulator" to drugi - po "Gas Station Simulator" - mniejszy tytuł, który w ostatnim czasie prezentuje spółka. Do końca roku na platformę Steam trafią kolejne trzy zapowiedzi symulatorów. O kolejności ich produkcji zdecydują gracze, podano.



"Oceny, reakcje i komentarze graczy, pozwolą nam poznać ich oczekiwania wobec każdej z produkcji i dadzą nam wskazówki, na co powinniśmy zwrócić uwagę tworząc konkretny tytuł. W naszej ocenie, każdy z pięciu projektów ma potencjał na zbudowanie dużej społeczności użytkowników, zanim tytuł trafi do sprzedaży. Dziś wszystkie mniejsze tytuły traktujemy na równi" - powiedziała prezes Drago Entertainment Joanna Tynor, cytowana w komunikacie.



Przy komercjalizacji mniejszych projektów spółka będzie współpracować z Movie Games - notowanym na NewConnect producentem i wydawcą gier, który jest udziałowcem Drago, podano również.



Movie Games S.A. jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.



Drago Entertainment powstało w 1998 roku w Krakowie. W 2018 roku do zespołu dołączyli Aleksy Uchański, Maciej Miąsik, Jakub Trzebiński i Mateusz Wcześniak. Wtedy też firma podjęła decyzję o przyjęciu nowej strategii i skoncentrowaniu się na produkcji własnych gier.



