Globalworth:Umowy najmu w Polsce i Rumunii na poziomie ok. 100 tys. m2 w I półr.



Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Łączna wartość portfela nieruchomości Globalworth wyniosła na koniec czerwca br. 2,74 mld euro, a uwzględniając przejęcia z lipca - 2,85 mld euro, podała spółka. Stanowi to wzrost odpowiednio o 11,5% i 16,1% od grudnia 2018 roku. Udział Polski i Rumunii w portfolio wynosi natomiast odpowiednio 53,5% i 46,5%, co odzwierciedla szybkie tempo rozwoju firmy na polskim rynku od czasu debiutu w 2017 roku. Nowe umowy najmu lub rozszerzenia dotychczasowych kontraktów zamknęły się na poziomie ok. 100 000 m2 powierzchni podzielonej pomiędzy rynki w Polsce i Rumunii.

"Rezultaty za pierwszą połowę 2019 roku są bardzo satysfakcjonujące, szczególnie w odniesieniu do dalszego rozwoju naszego portfela oraz dynamicznego wzrostu zarówno wyników finansowych, jak i wskaźników operacyjnych. W tym czasie sfinalizowaliśmy umowy najmu na łączną powierzchnię ponad 100 000 m2, co oznacza, że było to nasze najbardziej aktywne półrocze w obszarze leasingu. Jednocześnie przychody z wynajmu wzrosły o 35% w porównaniu do pierwszej połowy 2018 roku, natomiast wartość aktywów netto (EPRA) wzrosła o 46% do ponad 1,75 mld euro od końca grudnia ubiegłego roku. Sukcesem zakończyła się także kwietniowa emisja naszych akcji w wysokości 501 mln euro, która szła w parze z wartymi 283 mln euro zakupami nieruchomości w Polsce i kolejnymi planami rozwoju w Rumunii. Przed naszym zespołem stoi teraz realizacja kolejnych ambitnych celów i dalsze umacnianie pozycji Globalworth jako wiodącego właściciela biur w Europie Środkowo-Wschodniej" - powiedział zastępca dyrektora generalnego oraz dyrektora ds. inwestycji w Globalworth, dyrektor generalny Globalworth Dimitris Raptis, cytowany w komunikacie.

W I połowie 2019 roku Globalworth ogłosił zakup czterech inwestycji biurowych w Polsce za łączną kwotę 283 mln euro. W kwietniu firma sfinalizowała przejęcie warszawskiego biurowca Warsaw Trade Tower (w którym następnie podpisała przedłużenie umowy z głównym najemcą nieruchomości - firmą AXA na kolejnych 10 lat) oraz krakowskiego kompleksu Rondo Business Park. W lipcu z kolei Globalworth zakupił Retro Office House we Wrocławiu i Silesia Star w Katowicach, przypomniano.

Bardzo dobrym wynikiem zakończyło się także pierwsze półrocze na rynku rumuńskim, gdzie z końcem roku zostanie sfinalizowana budowa Globalworth Campus Tower 3, a w połowie 2020 roku - realizacja Globalworth Square, podała także firma. Od końca ubiegłego roku firma podpisała również znaczące umowy najmu w Campus Tower 3 z Allianz i Unicredit na łączną powierzchnię 18 900 m2, co daje 56% (70% uwzględniając opcje rozbudowy budynku) powierzchni komercyjnej wstępnie wynajętej na okres 10 lat.

"Dynamiczny rozwój Globalworth jest m.in. rezultatem sprzyjających warunków gospodarczych i dobrej kondycji rynków nieruchomości w Polsce i Rumunii. W obu krajach szczególnie aktywną grupą najemców są międzynarodowe korporacje, a Globalworth jest w stanie odpowiedzieć na ich potrzeby oferując wysokiej jakości i świetnie zlokalizowane projekty biurowe. Firma wiąże z tymi dwoma rynkami długoterminowe plany rozwoju, w centrum zainteresowania stawiając swoich najemców, a także zarządzanie właścicielskie swoim portfelem" - podsumowano.

Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.

(ISBnews)