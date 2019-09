Podczas konwencji programowej PiS odbyła się debata, w której udział wzięli: premier Mateusz Morawiecki, była premier, europosłanka PiS Beata Szydło, minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Morawiecki nawiązał do programu PiS dla Śląska. "Na Śląsku jak w soczewce skupiają się z jednej strony wyzwania, a z drugiej strony ogromne szanse dla polskiej gospodarki, bo ten potencjał, który tutaj jest - potencjał inżynierski, projektowy, przemysłowy, naukowy - był do tej pory niewykorzystywany" - ocenił premier.

"Poprzez nasz program dla Śląska (...) pokazujemy, jak można ze sobą zsynchronizować przemysły przeszłości i wziąć z nich to, co najlepsze. Zielony Śląsk to Śląsk, który opierać się będzie zarówno o technologie przyszłości, o czyste technologie wykorzystujące surowce śląskie, zagłębiowskie, z woj. śląskiego, ale jednocześnie zielony Śląsk to jest Śląsk, który będzie budowany na polskiej nauce, na polskich przedsiębiorcach. I to jest nasza pozycja dla Śląska, która coraz lepiej jest tutaj rozumiana" - powiedział szef rządu.

Jak mówił, Ślązacy doskonale rozumieją, że jest potrzeba transformacji, dalszej transformacji związanej z wyzwaniami klimatycznymi, które nam serwuje UE, ale również (związana) z naszymi wewnętrznymi potrzebami zmiany" - powiedział Morawiecki.

