Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o emisji akcji serii F



Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka.

"Akcjonariusze podczas NWZ, które odbyło się 23 września (po przerwach z 4 oraz 16 września br.) postanowili o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki - o kwotę nie niższą niż 2 zł, ale nie większą niż 22 118 260 zł - poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej - skierowanej do wybranych inwestorów, z uprawnieniem inwestorów będących akcjonariuszami spółki do pierwszeństwa w objęciu akcji serii F" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z podjętą uchwałą, cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 20% średniej ceny rynkowej (tj. ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych)) z okresu 30 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu.

"Dziękujemy akcjonariuszom za zrobienie kolejnego kroku zmierzającego do stabilizacji finansowej spółki. Przegłosowana ponad 90% większością głosów uchwała o emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru pozwala Elektrobudowie na możliwie szybkie pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji planu stabilizacji finansowej" - powiedział prezes Elektrobudowy Jacek Podgórski, cytowany w komunikacie.

Drugim, obok emisji akcji, kluczowym elementem trwałego odzyskania płynności spółki jest planowane zawarcie z instytucjami finansowymi docelowej umowy restrukturyzującej finansowanie, nad czym spółka intensywnie pracuje, podkreślono w materiale.

"Naszym celem jest stabilizacja płynności, zapewnienie prawidłowej realizacji kontraktów, stopniowe unormowanie rozliczeń z dostawcami oraz podwykonawcami i docelowo - zapewnienie odpowiedniego portfela zamówień, w tym źródeł ich finansowania. Aby było to możliwe, spółka potrzebuje, obok możliwie szybkiego dokapitalizowania, dostępu do bankowych i ubezpieczeniowych linii gwarancyjnych i kredytów" - dodał prezes.

NWZ zdecydowało także o dokonaniu zmian w radzie nadzorczej spółki - odwołaniu ze składu rady Konrada Henrika oraz powołaniu Tomasza Mazurczaka i Tomasza Rogali. Rada Nadzorcza w nowym składzie liczy siedmiu przedstawicieli.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)