"W pierwszej kolejności turyści powinni kontaktować się z urzędem marszałkowskim, który uruchomił już gwarancje, które posiada firma Neckermann. Urząd marszałkowski będzie zapewniał wszelkie powroty albo zapewniał środki na kontynuację pobytu. Na stronie urzędu jest informacja, co, gdzie i jak należy zgłaszać. Wszyscy poszkodowani, także ci, którzy jeszcze nie wyjechali, wpłacili tylko zaliczki, powinni zgłaszać się do urzędu albo do gwaranta" - poinformowała PAP dyrektor biura TFG.

Turyści, którzy utknęli za granicą, mogą się też kontaktować z konsulem. "Konsul też ma informacje, jak postępować w takiej sytuacji" - dodała.

Mentlewicz zwróciła uwagę, że Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest drugim filarem systemu zabezpieczeń. "Będziemy wypłacać środki (z funduszu - PAP) dopiero, jak zabraknie środków z gwarancji. Bezpośrednio nie kontaktujemy się z poszkodowanymi. Dostajemy pełną informację o tak zwanej likwidacji szkody od gwaranta, który jest pierwszym filarem" - powiedziała.

Po pierwszym półroczu 2019 TFG zgromadził 120 mln zł. "Z naszych szacunków wynika, że na wypłaty dla turystów wystarczy. Jeśli by nam zabrakło, możemy - zgodnie z przepisami prawa - te pieniądze na szybko pożyczyć z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub pożyczyć na zewnątrz w banku. My mamy takie zadanie, żeby wszystkie roszczenia poszkodowanych klientów zostały zaspokojone" - zapewniła Mentlewicz.

Na pytanie, czy będzie zwiększona składka na TFG, odpowiedziała, że "wszystko zależy od tego, w jakiej wysokości będą te wypłaty, jak dużo fundusz będzie uszczuplony. Jeżeli to nie będą jakieś wysokie kwoty, to wiadomo, że nie. To nie jest nasza decyzja, to jest decyzja ministra sportu i turystyki" - poinformowała.

Turystyczny Fundusz gwarantuje dodatkowe środki na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego. Podstawowe pochodzą z gwarancji wykupowanych bezpośrednio przez biura podróży. Pieniądze w TFG pochodzą ze składek uiszczanych przez touroperatorów.

W środę biuro podróży Neckermann Polska poinformowało, że w najbliższych dniach zarząd spółki złoży do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości Neckermann Polska. Jest to efekt problemów brytyjskiego biura podróży Thomas Cook, którego Neckermann był częścią.

Obecnie za granicą przebywa ok. 3600 turystów Neckermann Polska. Na zimę sprzedano 14 tys. wycieczek.

>>> Czytaj też: Biuro podróży Neckermann Polska niewypłacalne. Zarząd spółki złoży wniosek o upadłość