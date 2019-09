Grupa Kęty prognozuje ok. 92 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty wzrosną o 1% r/r do 820 mln zł w III kw. 2019 r., a skonsolidowany zysk operacyjny wzrośnie o 10% r/r do 120 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie o 10% r/r do 155 mln zł w tym okresie, a szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 92 mln zł, czyli będzie wyższy o 11% r/r.

"W trzecim kwartale zgodnie z oczekiwaniami wyniki sprzedaży poszczególnych segmentów były bardziej zróżnicowane niż w poprzednich kilku kwartałach. Z jednej strony Segment Systemów Aluminiowych zanotował 10% wzrost przychodów, a perspektywy na kolejny kwartał są stabilne. Zarówno sprzedaż krajowa, jak i rynki zagraniczne notują wzrosty, a rozwój sieci dystrybucji oraz systematycznie powiększana oferta produktowa stanowi solidne fundamenty do utrzymania tych tendencji w przyszłości. Z drugiej strony, na rynku, na którym działa Segment Wyrobów Wyciskanych (szczególnie na rynkach eksportowych) niższa o 13% cena aluminium oraz niepewność co do koniunktury w kolejnych kwartałach, spowodowały ok. 9% spadek przychodów. Pozytywną informacją jest fakt, iż nie przekłada się to na spadek sprzedaży w ujęciu ilościowym. Tutaj nadal segment utrzymuje poziom porównywalny do zeszłorocznych, rekordowych wielkości i podejmuje szereg działań, aby taki stan utrzymać nadal" - czytamy w komunikacie.

Segment Opakowań Giętkich działa w otoczeniu, które nie jest podatne na znaczne wahania, dlatego stanowi doskonałe uzupełnienie i element stabilizujący wyniki grupy. Dzięki systematycznemu rozwojowi współpracy z koncernami polskimi i międzynarodowymi przychody segmentu nadal rosną w zadowalającym tempie. W trzecim kwartale było to 6% przy praktycznie pełnym obłożeniu mocy na podstawowych liniach produkcyjnych, dodano.

Spółka podała ponadto, że saldo działalności finansowej w III kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł (w analogicznym kwartale zeszłego roku saldo wyniosło -5,5 mln zł). Na koniec kwartału dług netto grupy kapitałowej osiągnie według szacunków wartość ok. 680 mln zł, a więc będzie na poziomie zbliżonym do zanotowanego na koniec poprzedniego kwartału.

Prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia.

- średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,31 wobec 4,31 rok wcześniej;

- średni kurs USD/PLN w kwartale 3,88 wobec 3,7 rok wcześniej;

- średnia cena aluminium 3M w kwartale 1 792 USD/t wobec 2 067 USD/t rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2,99 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)